Alex Márquez: "Al menos nos hemos caído luchando por un podio"

No fue un buen fin de semana para Alex Márquez, una caída en los primeros compases de la carrera corta del sábado, cuando otro piloto le sacó de la pista, y, de nuevo este domingo, se fue al suelo, aunque esta vez cuando ya se habían completado 14 vueltas y el de Gresini había escalado hasta al tercera posición.

"Contento, la verdad, no ha acabado de la mejor manera porque una caída nunca suma, pero ha habido velocidad, ha habido adelantamiento, me he sentido fuerte en todo momento, solo ha faltado, o falta, la experiencia con esta moto cuando cambian las condiciones. Aún me falta encontrar el punto de hasta dónde puedo empujar. No haber hecho la carrera sprint ayer (lo tiró Brad Binder en la primera vuelta) en estas mismas condiciones, no nos ha ayudado. Al menos nos hemos caído luchando por un podio y con el ritmo que tenían los de delante. La penalización que arrastrábamos de Le Mans (tres posiciones en parrilla) nos ha perjudicado porque creo que podríamos haber ido al principio con Pecco Bagnaia y Martín".

Alex se fue al suelo de forma inesperada cuando circulaba tercero y ya solo faltaban nueve vueltas para el final.

"Ha dio error mio, era una curva que se me da muy bien, me lo esperaba en todos lados menos en ese punto y he pecado un poco de confianza, es posible que también fuera un poco por encima del límite, hay un pequeño bache en la entrada que me ha hecho perder e tren delantero. El resumen es que he pecado de exceso de confianza".

Lo peor de todo es que Alex había clasificado tercero en parrilla, pero por la sanción tuvo que salir sexto, eso le metió en una serie de batallas en las primeras vueltas que le hicieron perder mucho tiempo y le impidieron estar con Pecco y Jorge Martín en lo primeros giros.

"Está claro que me da rabia tener que pagar esa sanción, y más viendo que ayer en la sprint no se penalizaron acciones muy similares, debería ser a todos o a ninguno. Pero no voy a hablar más de eso porque es siempre la misma historia".

Y si Alex se cayó a falta de nueve vueltas, su hermano Marc Márquez lo hizo en el sexto giro, a 18 del final.

"Bueno, lo de Marc, por decirlo de alguna manera, con lo que tiene era de esperar un poco, es así. El no sabe conformarse, quiere quedarse a gusto y es la mentalidad que tiene, el no guardarse nada, el intentarlo y ver dónde está el límite de la moto para seguir mejorándola. Pero hay una semana la semana que viene que nos va bien a los dos (Alemania) y ya mañana lo tendremos olvidado. La verdad es que su caída ha sido un poco extraña, se ha ido largo… me pasaba igual cuando estaba en Honda, cuando cometes un pequeño error no te perdona".

Una vez más, las tres primeras motos en la meta Ducati 2023, le hicieron notar a Alex, como si la moto de este año tuviera algo más que la Desmosedici GP 2022, que es la que lleva él.

"Parece en algún punto, que en algún circuito sí tienen más. En la recta de este circuito nos sacaban una décima, que parece poco, pero perdimos la pole por una décima y media. Es normal, por eso son motos oficiales y las nuestras son satélite", zanjó el de Cervera.

Alex Márquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images