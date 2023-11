Alex Márquez: "Las banderas amarillas me han dejado fuera de la Q2"

Alex Márquez se llevó la victoria en la sprint de Sepang y fue segundo el domingo, por lo que nadie sumó más puntos que él el pasado fin de semana, pero este viernes, en el arranque del Gran Premio de Qatar, el de Gresini no pudo pasar directamente a la Q2, aunque la explicación es bien sencilla, ya que las banderas amarillas al final de la sesión, por las caídas, le privaron de mejorar sus tiempos.

"Básicamente me he quedado fuera por las banderas amarillas, a veces te ayudan, porque les cancelan la vuelta a otros y no mejoran, y a veces te perjudican, hoy nos ha tocado a nosotros. La primera bandera amarilla ha sido dolorosa, ya que era en la última curva, había hecho una vuelta perfecta y cuando llegas a la última curva y ves la luz amarilla, es desesperante. Y en la última vuelta estaba Jack Miller en el suelo en la curva 7, así que no he tenido la oportunidad", explicó el español.

"Creo que hubiera podido conseguir girar en 1.52.9, creo, lo que me hubiera colocado entre los tres primeros, o quizá los cinco primeros. Estaba dentro seguro, al final acabar primero o noveno es lo mismo, porque estás en Q2", dijo.

Pese a que se veía dentro, Márquez admitido que no había sido su mejor día sobre la moto.

"No me he sentido muy bien durante el día con la moto. Hemos ido dando pasos adelante pequeñitos y al final hemos mejorado bastante. Así que tengo la esperanza de que mañana demos un paso adelante y todo mejore".

La sensación no es de que solo Alex haya tenido problemas, otras Ducati, como Jorge Martín o Enea Bastianini se vieron en dificultad.

"Algunas posiciones, como el P2 de Fabio Di Giannantonio, hay que cogerlo un poco con pinzas, porque depende un poco del neumático, si vas cambiando de neumático, aquí tenemos tres compuestos, blando, medio y duro, y cada vez que lo montas es nuevo y eso no es la realidad, por eso los que cambiaban de goma estaban más activos delante porque la caída del neumático en este circuito se nota mucho. Pero si es verdad que a algunos nos ha costado, hemos sufrido. Parece que no haya agarre y al final hay hasta demasiado. Es una sensación extraña".

Además del cambio de temperatura, Alex no espera una gran mejora de la pista respeto a la sesión de este viernes por la tarde, "la única sesión en la que podemos trabajar en las mismas condiciones que en la sprint y la carrera", por la hora y la luz.

"No creo que la pista mejore muchísimo de aquí al domingo, mejoraran los tiempos de la mañana, pero por la tarde no habrá un gran salto, porque de un día al otro se vuelve a ensuciar de arena".

"De momento en lo que vamos a ir un poco perdidos es en la elección de los neumáticos. De cara a la sprint hay que tirar los dados y con la experiencia de la carrera corta acertar la elección para el domingo. Parece que la goma mejor es la dura trasera, delante dependerá de la temperatura. La elección de los neumáticos será lo más difícil de saber", zanjó el chico de Cervera.