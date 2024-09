Alex Márquez: "Si alguien podía evitar el contacto era Bagnaia"

Alex Márquez dijo el sábado, cuando acabó la sprint cuarto en la meta, que tenía ritmo para luchar por el podio en la carrera de este domingo "a poco que las cosas se cuadre mínimamente, sobre todo en la salida". Lo dijo porque Pecco Bagnaia casi se lo lleva por delante en el inicio, y lo mismo pasó este domingo, cuando el italiano, tercero en parrilla, se fue hacia su derecha y Alex tuvo que esquivarle de nuevo, pero esta vez con tanta habilidad que se puso con los de delante, circulando tercero desde la vuelta 3 hasta la 17.

Lo malo llegó a seis vueltas del final, Bagnaia, que venía en remontada, llegó hasta el de Gresini, que se abrió demasiado en la curva 12 y, al volver a la línea, se encontró al de Turín en la trazada, pero justo en el lado ciego de su moto, llevándoselo puesto.

"Era todo muy bonito hasta que quedaban pocas vueltas (6), estaba haciendo una carrera muy buena hasta ese momento, intentando no cometer errores, ir por la línea y llegar hasta el final. Me he ido un pelín largo en la curva 12, porque patinaban mucho y todos íbamos al límite. Cuando hemos llegado a la curva 13, lo primero no sabía quién había detrás, quiero dejarlo claro porque en mi pizarra nunca me marcan quién va detrás. Y luego, cuando ya estaba dentro, mi cabeza estaba a la derecha y no tenía visión por fuera he sentido el contacto. La moto, con las alas y todo se pone recta y no he podido hacer nada. Intentaba mirar a ver dónde estaba el muro, porque íbamos directos hacia él. Ha sido un momento complicado", explicó Alex tras la carrera.

Sin castigo para nadie: MotoGP Dirección de Carrera deja sin castigo el choque entre Bagnaia y Alex Márquez

Lo cierto es que Bagnaia habló unos minutos antes que el español y cargó duramente contra él.

"Sí, puede cargar él o hacerlo yo, al final nada va a cambiar lo que ha pasado. Para mi, si alguien podía evitar el contacto era él, que sabía que estaba allí, yo no sabía que él estaba por fuera. Si tanto ritmo tenía y tan rápido venia me hubiera podido pasar en otro momento y no precipitarse de esa manera. Lo único que he dicho en Dirección de Carrera es que sólo que me hubiera dejado un metro de espacio y no hubiera ido a la línea de dentro, ya está. Si alguien podía evitar el contacto era él. El sabe que estoy ahí, sabe que yo voy a entrar o intentar hacer la curva. A partir de ahí, él tiene su opinión y yo la mía, pero el resultado final no va a cambiar y nos vamos a ir a casa los dos con cero puntos", insistió.

Caída de Francesco Bagnaia, Ducati Team y Alex Marquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex y Pecco fueron llamados a Dirección de Carrera, pero los comisarios les recibieron por separado, por lo que, de momento, no han hablado cara a cara.

"No he hablado con Pecco, hemos ido a Dirección de Carrera por separado porque así lo han querido (los comisarios). Luego, cuando he salido, él estaba fuera sentado, pero había muchas cámaras y mucha gente y no he querido hablar, es mejor estas cosas no hacerlo en caliente, es mejor hacerlo en privado. Tengo buena relación con Pecco, hemos compartido box dos o tres años en el campeonato de España, nos conocemos bien. Así que triste por los dos porque ha terminado la carrera antes de hora para los dos".

Alex estaba muy apenado, por lo sucedido con Bagnaia y, también, por haber perdido una gran oportunidad de luchar por un podio un día muy especial.

"Estábamos luchando por el podio en Aragón, lo hubiera dado todo y luchado hasta el final. Bagnaia ha querido aprovechar su oportunidad porque sabía que era muy difícil adelantar hoy y había que arriesgar mucho", señaló.

"Yo lo entiendo, (Bagnaia) se está jugando un Mundial no era su mejor fin de semana y quería salvar los muebles de alguna manera, pero ya está. No vamos a cambiar nada hablando. Hay que mirar hacia adelante".

Y era un día especial porque Marc Márquez, el hermano de Alex, volvía a la victoria 1043 días después, y acompañarle en el podio hubiera sido la apoteosis.

"Muy feliz por Marc, pero no voy a extenderme, como comprenderéis no estoy de humor y no he disfrutado su victoria porque estaba en el camión muy cabreado. Se lo merece, ha trabajado más que nadie, como todos sabéis, lo he visto mil veces sufrir y se lo merece".

Alex celebraba que Pecco no se hubiera lesionado, y que ambos estuvieran bien físicamente.

"Yo tengo solo golpes, sobre todo en la pierna izquierda, pero los dos hemos tenido mucha suerte porque la caída ha sido muy fea".

Bagnaia también expuso que la telemetría indicaba que Alex había abierto gas justo en el momento del contacto y que eso le hacia tener dudas.

"Sé a lo que se refiere. Después del impacto, cuando las motos estaban enganchadas, yo me iba hacia la izquierda porque la moto me llevaba hacia allí, que es donde está el muro. He dado un poquito de gas para intentar desenganchar las motos y, sobre todo, intentar evitar el muro que estaba muy cerca. Antes del impacto solo he dado el gas que se da normalmente en esa curva. A partir de ahí hay que hablarlo en privado".

El incidente entre Pecco y Alex llega justo antes de que el Mundial viaje a Italia para disputar dos carreras seguidas allí, lo que puede cargar el ambiente.

"No pienso en ello, como digo una parte tendrá su opinión y la otra una distinta. Es como en el bar cuando se discute si fue fuera de juego en el futbol. Conversación de café por la mañana, todo el mundo es libre de dar su opinión. Será un ambiente hostil de alguna manera, pero en Mugello ya lo viví. No pasa nada", zanjó el chico de Cervera.