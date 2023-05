Alex Márquez circulaba sexto en la segunda vuelta de la carrera sprint de Le Mans, perdió dos posiciones dos vueltas más tarde y, de repente, desapareció, bajando hasta la 16º posición, lo que llevó a pensar, en un primer momento, que había un problema con el transponer de su moto, ya que por la televisión no se pudo ver ninguna maniobra extraña, lo que llevó a cierta confusión.

Sin embargo, el propio piloto aclaró, al final de la carrera, que un toque con Aleix Espargaró le había sacado de la pista, perdiendo un montón de posiciones.

"Ha habido un toque, digamos, con Aleix, y he ido recto en la curva 10. Tengo la duda, me ha pasado frenando, se ha ido largo y ha vuelvo, lo que no tengo claro es si ha vuelto después de pisar el verde (fuera de la pista), o de dentro del piano, yo iba por fuera y son cosas que pueden pasar en carreras y más en chicanes como estas, es difícil de prever. Ese ha sido el problema y por eso he perdido tantas posiciones", explicó en conversación con Motorsport.com.

Tras un inicio de temporada espectacular, el piloto de Gresini-Ducati está metiéndose en todos los campos de minas con o sin culpa, y espera poder este domingo en Le Mans tener una carrera limpia y en la que pueda mostrar su verdadero ritmo.

"Ojalá nos acompañe todo un poco más este domingo y tengamos las cosas más de cara, porque últimamente estamos en todos los follones de sin buscarlos, así que espero tener una carrera limpia".

Sin embargo, Alex tiene en la cabeza cambiar un poco el enfoque de su aproximación a la carrera.

"Llegados a esta situación creo que deberé ser un poco más agresivo y defenderme mejor, porque somos el blanco de todo el mundo".

Sobre las quejas de algunos pilotos con la agresividad, como Pecco Bagnaia o Luca Marini, Alex tiene una explicación.

"Creo que en la reunión del viernes con el panel de comisarios, el problema es que muchos entendieron una cosa y el resto otra, porque no se fue suficientemente claro, estuvimos demasiado tiempo hablando, algunos pilotos, como yo, salimos entendiendo que van a ser un poco más abiertos y no penalizaran tanto los contactos en adelantamiento si no es una liada muy grande, mientras que otros entendieron que serían igual de estrictos que en la carrera de Jerez. Y eso hay que aclararlo".

