Alex Márquez acabó el fin de semana largo de Misano "con el físico de un abuelo de 80 años"

La fortuna quiso que el escalofriante accidente entre Pecco Bagnaia y Alex Márquez en Aragón se saldara sin una lesión mayor, pero la verdad es que tanto el italiano como el español arrastraron dolores más o menos intensos durante el fin de semana largo de Misano, con el Gran Premio de San Marino y el test oficial del lunes.

Alex Márquez llegó a Misano con una importante lesión en las cervicales, que le obligó a estar todo el fin de semana en la camilla de masajes con los fisioterapeutas que tratan a los pilotos de MotoGP en los circuitos. Tras acabar sexto la carrera del domingo, el lunes completó su programa de entrenamientos en el test oficial, pero con muchas dificultad.

"Me caí por la mañana y se retrasó un poco lo que teníamos previsto, pero la idea era dar un máximo de unas 40 vueltas y es más o menos lo que dimos", explica Alex, que completó 16 giros por la mañana y 27 por la tarde (43), con el 12º mejor tiempo (1.31.455).

"Básicamente estuvimos probando algunas pequeñas cosas de cara a Misano 2 (GP de la Emilia Romagna, que se disputa la próxima semana), para intentar ser algo más competitivos, sobre todo de cara al domingo y no llegar tan justos a final de carrera como nos pasó este pasado fin semana", en el GP de San Marino.

A Alex le costó llegar al final de la carrera por gestión, pero también por el dolor en el cuello.

"El fin de semana fue duro para mi físicamente por la lesión en las cervicales y el test se complicó todavía más (con la caída) y por eso decidimos parar un poco antes y dar menos vueltas, por el físico que tengo ahora mismo que es de abuelo de 80 años", bromeó el español.

Lejos de las piezas nuevas que Ducati les ofreció a los pilotos de Gresini, Alex y Marc Márquez, en el test de Jerez o Mugello, esta vez el trabajo se ha centrado en puesta a punto y gestión de compuestos.

"Funcionaron algunas pequeñas cosas que probamos durante el test. El fin de semana, sobre todo, tuvimos muchos problemas con el neumático medio trasero, que fue el compuesto del que mejor partido sacaron en carrera Marc y Pecco. Así que trabajé mucho con el neumático duro y el medio para intentar llegar mejor a final de carrera", programada a 27 vueltas en este circuito.

"Trabajamos bien y sacamos buenas conclusiones, así que contento pero como siempre decimos, son días engañosos los de test, porque hay mucho agarre y te pueden llegar a confundir".

Pese a los problemas físicos, Alex pudo también probar el nuevo neumático delantero que Michelin está desarrollando para introducirlo en el futuro.

"Pude probar los nuevos neumáticos Michelin, no lo hice en el momento del test en el que estaba prevista la prueba por la caída que me dejó con una sola moto. Pero pude dar seis vueltas por la tarde. La primera impresión no fue del todo positiva, pero tampoco estaba yo muy bien fisicamente así que no pude probar todas las cosas que quería de forma adecuada. La primera impresión nos es buena pero tengo que acabar de entender porque. Son neumáticos experimentales que en alguna fase (ataque a la frenada) hacia algo extraño, así que debo acabar de entenderlo mejor".

"Había momento que me costaba inclinar, una sensación un poco rara. Si lo tenemos el año que viene o en el 2026, habrá que ajustarlo bien con la moto. La impresión es que es un neumático más grande, más balón, que bota más. Hay que entenderlo y dar el feedback (a Michelin) de si es un neumático adecuado para el futuro o quedarse con lo que hay", avisó el chico de Cervera.

'Shoei' no permite montar el auricular a sus pilotos

Por último, Motorsport.com le preguntó a Alex que le parecían las pruebas que estaba realizando Dorna con los mensajes de radio para los pilotos.

"No lo hemos montado, lo están probando en diferentes marcas de cascos, pero 'Shoei', de momento no nos deja por seguridad. Tienen que hacer ellos sus propios test para asegurarse de que no pasa nada si te caes con el auricular, o el sistema, dentro del casco", explicó.

"Si es para show me parece bien, pero lo quieren introducir ya el año que viene y primero hay que ver si es seguro y si los fabricantes están preparados para instalarlo y que funcione", ofreció su opinión sobre esta posible novedad para 2025.