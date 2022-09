Cargar el reproductor de audio

La noticia de que Marc Márquez y Alex Márquez habían puesto punto final a la relación con su representante de siempre, Emilio Alzamora, se confirmó este miércoles con un anuncio oficial por las tres partes, y este mismo jueves, en la previa del Gran Premio de San Marino, los dos hermanos de Cervera presentaron a su nuevo manager, Jaime Martínez, que se hará cargo de la carrera de los dos a partir de ahora.

Tras no poder dar explicaciones en Austria "por motivos legales y algunos detalles que aún no se habían cerrado", Alex dio explicaciones esta tarde en Misano.

"Con Emilio hemos tenido una relación muy larga y se ha creado un desgaste, como es normal", introdujo.

"Yo siempre pongo un ejemplo, que es como un matrimonio, hace dos o tres años que la relación no fluía de la misma manera y al final, yo hablando con Marc un día en casa tranquilamente los dos teníamos el mismo feeling y decidimos hablar con Emilio. El tuvo la misma opinión y llegados a ese punto lo mejor era separar nuestros caminos".

Pese a que Alex reconoce que la relación llevaba tiempo deteriorándose, admite que "fue Emilio quien negoció el fichaje" por Gresini para las dos próximas temporadas, cerrado poco antes del verano. Eso lleva a pensar que la falta de confianza tiene que ver más con temas de marketing y publicidad que en el aspecto meramente deportivo.

"No, es como digo. Es un tema de relación y de estar a gusto. Un piloto depende de sus resultados dentro de la pista, y para lograr esos resultados fuera tiene que tener el equipo, la confianza y todo con tu gente, estar a gusto. Cuando creas todo ese ambiente logras que el piloto en la pista esté más tranquilo y pueda focalizarse más en ese trabajo. No es una decisión de crear marca o priorizar lo no deportivo. Al contrario, está claro que Jaime (Martínez, el nuevo manager) tiene mucha experiencia en la otra parte, gestionando deportistas de Red Bull, y sabe lo que necesitamos, pero la decisión (de romper) con Emilio viene de un desgaste y no porque había algo más".

Alex es piloto de Honda hasta final de temporada, y esta próxima semana se celebra un test decisivo para el futuro de la moto, unos ensayos en los que está abierto a hacer lo que le pida la fábrica, pero no sabe qué papel va a jugar.

"No sé si voy a tener algo para probar, tengamos o no yo voy a hacer el test, si no tenemos nada que probar voy a buscar a ver si podemos sacar algo del paquete que tenemos ahora mismo, a ver si puede ser más competitivo de aquí a final de año. Vamos a dar vueltas, pulir detalles y trabajar con el neumático gastado, que es donde sufrimos más y trataremos de hacer el mejor test que podamos para nosotros, tengamos cosas que probar de Honda o no".

Ducati ha cerrado ya la alineación de pilotos para la próxima temporada, en ese sentido Márquez forma parte de ella, pero no tiene contrato de fábrica.

"Mi contrato es con Gresini y el equipo tiene el paquete Ducati, los técnicos los pone la fábrica que era un detalle importante para mi. La moto será una versión 2022, lo que no sé es si será como la que llevan ahora Pecco Bagnaia y Jack Miller, porque hay Ducati que son un mix y otras completamente 2022, y eso es lo que hay que terminar que definir".

