Durante mucho tiempo, fue simplemente 'Uccio', el amigo de la infancia de Valentino Rossi, siempre a escasos centímetros del campeón, allá donde fuera. Hay que decir que los inicios del piloto con el mítico 46 se remontan a una época en la que el papel de asistente no estaba tan extendido y profesionalizado como ahora, y mucho venía a su imprescindible mano derecho como nada más que un leal amigo, pero con el tiempo, Alessio Salucci se ha sabido reinventar para ocupar un lugar de peso en el paddock.

Hubo momentos en los que podría haberse cansado de ser un amigo que ayuda al italiano, pese a que solía hacer muchas cosas. El protagonista de la historia dijo que recibió muchos abusos durante su trayectoria, y aunque todavía los recibe, sabe cómo superarlos: "Por desgracia, la gente tiene una gran enfermedad llamada envidia, y aprendí a vivir con ella cuando era muy joven".

"Tal vez cometimos un error en términos de comunicación, diciendo que yo era el amigo. Sí, era su mejor amigo, pero también trabajaba con él. ¿Por qué iba a ser yo el amigo, cuando Miller tiene un ayudante?”, se preguntaba cuando hablaba con Motorsport.com. "Yo conducía la autocaravana, al principio cuidada de los periodistas, en casa miraba la prensa, y la gente decía que Uccio no hacía nada, pero me da igual, me importó solo durante dos años".

"Cuando tienes 23 o 24 años, piensas, ¿pero por qué esta gente quiere masacrarme? Nunca he hecho daño a nadie, pero se me pasó bastante rápido y me río de ello", continuó el italiano que ahora ocupa un buen cargo en MotoGP.

En cualquier caso, la experiencia le enriqueció enormemente: "Es extraño, pero me ha tranquilizado, ahora estoy dispuesto a todo, y la gente me hace cumplidos, así que estoy contento. Dejemos a los que me odian, te hacen reír, aquí nos tomamos en serio nuestro trabajo, tenemos 45 empleados, con 20 que tienen familias que mantener".

El hombre al que todos llaman Uccio dejó de ser un ayudante hace tiempo para primero dirigir la VR46 Riders Academy y después comandar el equipo que es propiedad de Valentino Rossi en la categoría reina. Todos llegan a ese puesto con su propio bagaje, pero siempre tiene a la leyenda cerca, por lo que su influencia se mantiene vigente para gestionar el conjunto: "Gracias a Vale [Rossi], pasé 20 años en equipos oficiales, así que vi lo que necesitaba, lo que no tenía, e intento aportarlo al equipo".

Uccio quiso crear una vasta estructura en la parte trasera del box, en lugar de un camión tradicional, con oficinas y zonas de descanso para el personal. Ahí se celebran las reuniones técnicas con la confidencialidad necesaria, y los mecánicos pueden despejarse en una terraza hecha solo para ellos: "Cuando el jefe de mecánicos decide que le sobran diez minutos, tiene sillas, ceniceros, una nevera con agua y puede relajarse. Es todo suyo, y no te puedes imaginar lo felices que son".

Todo está diseñado para facilitar la interacción, según las necesidades de cada puesto, y los pilotos están integrados en ella, con su propio despacho: "A lo largo de los años, he visto que cuando el piloto entra en su motorhome, no debería tener allí nada que tenga que ver con las carreras. Lo que debería tener es una foto de su prometida, los dos ámbitos, el de las carreras y el personal, deben mantenerse separado, de lo contrario, siempre están pensando en cosas, y eso no hace ningún bien".

"En mi opinión, una estructura como esta repercute en la calidad del trabajo. Gracias a Vale, he pasado muchos años en MotoGP y he visto lo importante que es tener recursos en las carreras, ya sean camiones o cualquier otra cosa, y servicios tanto para los mecánicos como para los pilotos", comentó. "Es esencial, se trata de inversiones importantes, que no suponen una gran diferencia [en términos de gasto], pero que marcan una gran diferencia en el trabajo, no es un lujo, es una exigencia, para mí, debería ser algo normal".

También sucede con las comidas, puesto que 'el método Uccio' ha supuesto un gran cambio, por la buena gestión sin despilfarro para beneficiar la comodidad de su equipo: "Servimos por platos, no tipo bufé. Antes me molestaba que un mecánico, que había trabajado mucho, comiera pasta que llevaba una hora ahí. Cuando llega, debe tener su propio plato, con una comida caliente y lo que más le gusta, así que lo pusimos en práctica, también para nuestros invitados, pero en gran medida para los mecánicos y todo el personal".

Durante la conversación, sin prestar ninguna atención, Uccio garabateó mecánicamente un "46" en una hoja de papel, y sobre él dijo: "Hemos compartido pensamientos y siempre me ha felicitado, está contento, porque él también había pensado en muchas de estas cosas. Tengo dos reuniones a la semana con él en casa, una el miércoles y otra el viernes".

"Debo prepararle muchas de cosas y explicárselo todo. En el día a día, yo tomo las decisiones, pero él toma las más importantes, eso me gusta", explicó el italiano. "Tengo una relación fraternal con él y me encanta hablarle de lo que hacemos y de lo que no, eso me gusta mucho. Me ayuda, me apoya, pero Vale es impresionante, tiene una inteligencia excepcional".

"Yo me paso tres horas pensando en algo y él encuentra el problema en tres minutos, es el entrenador, el que tiene la visión", continuó. "Es una persona muy inteligente, incluso en la vida, no soy el jefe de nadie. Estamos aquí para intentar que trabajen lo mejor posible, eso es lo que significa para mí ser jefe de equipo".

"Cuando veo [a los trabajadores] estresados, ¡para mí también es estrés!", sonrió el director, que comparte con su equipo el aumento del calendario y fines de semana con dos carreras. "Es lo mismo para todos, así que tenemos que arreglárnoslas para apoyar a los chicos lo mejor que podamos. Me siento recompensado cuando llego a la oficina, en Tavullia, o aquí [al circuito], y veo a todo el equipo sonriendo".

Sin embargo, es la pista la que da el veredicto y, en ese sentido, Alessio Salucci consigue más que suficiente para olvidar los esfuerzos y las críticas: "Los resultados son muy buenos. Estoy muy contento por Luca [Marini] y Marco [Bezzecchi], a quienes conozco desde hace mucho tiempo, a Luca le conozco desde que estaba en el vientre de su madre, y a Bez desde que tenía 14 años. Cuando les veo competir y ser felices, nada más importa".

