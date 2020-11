La FIM notificó a última hora del jueves una sanción a Yamaha de 50 puntos en el campeonato de constructores y de 37 y 20 puntos respectivamente en la clasificación por equipos al Petronas y al conjunto oficial. El fabricante de Iwata modificó sin permiso sus motores antes del primer gran premio del año en Jerez, sustituyendo las válvulas de algunas unidades.

La decisión de castigar solo al fabricante y a los equipos –dejando irse a los pilotos sin consecuencias–ha levantado ampollas en el paddock y ha sentado un peligroso precedente de cara al futuro.

"Lo que dice IRTA de que no ha habido beneficio para los pilotos a mí me parece irrisorio", soltó Aleix Espargaró cuando Motorsport.com le preguntó su opinión sobre la sanción a Yamaha. "Cuando haces un cambio de motor porque se rompen o por rendimiento, el piloto se beneficia. Es clarísimo. Me parece estéril quitar 50 puntos del mundial de constructores, pero al final la MSMA hizo una reunión con todas las marcas presentes, incluida Aprilia. Llegaron a este entendimiento y me parece justo si todas las fábricas están de acuerdo, aunque yo no esté muy de acuerdo".

Yamaha ha señalado que “no hubo mala intención” al manipular los motores y que se hizo por “una comprensión incorrecta de la regulación”, algo en lo que coincide el piloto de Granollers (Barcelona) aunque no entienda que el castigo haya sido tan leve.

"Hay una cosa que me cuesta pensar o decir. He estado dos años de piloto de oficial de una marca japonesa [Suzuki] y una de las cosas más surrealistas que me cabe pensar es que un japonés haga trampas. Han hecho algo ilegal, está clarísimo, y debe tener consecuencias. Quitar 50 puntos de constructores no es ninguna consecuencia. Salir desde el pit lane como Maverick aquí sí es una consecuencia. Si le quitas puntos de las carreras de Jerez por haber salido con un motor antirreglamentario, eso sí son consecuencias. A Aprilia no le incumbe directamente, pero entiendo que puedan estar enfadados los rivales", zanja.

Fotos del Gran Premio de Europa de MotoGP 2020