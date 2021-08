Spielberg.- Desde que Yamaha anunció el viernes la suspensión de Viñales con vistas al Gran Premio de Austria de este fin de semana, a raíz de practicar una mala praxis con su moto durante la carrera del domingo pasado, la actualidad acerca del chico de Roses (Girona) y de cómo evolucionará el vínculo que todavía tiene con la estructura japonesa ha centrado gran parte de la atención.

El supuesto mal comportamiento de Viñales ha hecho que muchos se pregunten cómo encajará en caso de que se confirme su llegada a Aprilia, algo que hace unos días se podía dar por descontada. Sobre todo, si atendemos a que la marca de Noale no inyecta a su proyecto de MotoGP los mismos recursos que destina Yamaha.

Espargaró conoce muy bien al catalán, con quien ya coincidió en Suzuki (2015 y 2016) y con quien tiene una gran relación. Consciente del plus de velocidad que el #12 aportaría a Aprilia, el mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona) solo espera que se anuncie el fichaje para celebrarlo.

“Yo sé que Aprilia busca un piloto rápido y que y Maverick no tiene moto para el año que viene. Quiero pensar que, si estaba cerca de Aprilia la semana pasada, ahora también lo estará. Todos cometemos errores en esta vida. Lo que hizo fue un error, y además no pasa por su mejor momento”, declaró Espargaró en su comparecencia de este jueves, en la que volvió a abrirle a su colega las puertas del constructor italiano: "Si Maverick acaba viniendo a Aprilia, aquí no tendrá ningún problema porque hay un ambiente brutal y a mi lado estará mejor que nunca".

A la pregunta de Motorsport.com sobre el temperamento de Mack y cómo afronta los contratiempos, el #41 está convencido de que el equipo le dará todo lo que esté en su mano para que se encuentre a gusto.

“Yo llevo muchos años en Aprilia y he tenido algún que otro compañero que se fue diciendo que no disponía del mismo material que yo. Aprilia tendrá defectos, pero si algo garantizo es que mis compañeros siempre han tenido lo mismo que yo. Savadori, a pesar de ser un novato, tiene lo mismo que yo”, remachó Aleix.

(Haz click sobre la imagen para ver todas las fotos de Aleix Espargaró en el GP de Austria 2021 de MotoGP)