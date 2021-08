El corredor de Granollers (Barcelona) es muy amigo de Maverick Viñales, el gran protagonista del jueves previo al arranque del Gran Premio de Austria, por el anuncio de la suspensión realizado por Yamaha.

Según el equipo japonés, Maverick trató de sabotear su moto en la carrera del pasado domingo, una reacción que, casi con toda seguridad, llevará a Yamaha a concluir el contrato entre ambas partes antes de final de temporada.

Aleix, en el pasado, tuvo algunos topetazos con Aprilia a cuenta del mal funcionamiento de la moto, sobre todo en la época en la que se rompían los motores con mucha facilidad.

“Todos lo sabéis, en mis primeros años de Aprilia tuve problemas y no siempre reaccioné como debía. Los últimos años hemos mejorado las cosas y la unión entre todos en el equipo es mayor. Ahora las reacciones son diferentes, apoyando al equipo”, dijo, pese a que el pasado domingo, sin ir más lejos “se rompió un motor cuando tenía muy buen ritmo para estar luchando por una buena posición”.

Espargaró calificó de muy importante la relación entre el equipo y el piloto.

“Depende del entorno y de cómo te arropa el equipo. Yo me caí en Barcelona y nadie me dijo nada. Hay que intentar mantenerme sereno, son las carreras. Yo soy el primero que he reaccionado mal algunas veces. Es difícil gestionar una situación cuando te pasa algo en carrera. No defiendo a Maverick, no sé lo que pasó, pero a veces no es fácil reaccionar bien cuando pasan cosas así”.

Las acusaciones que hace Yamaha a Maverick son muy graves, algo que podría condicionar el futuro del corredor, que apunta a Aprilia.

“No lo sé, sinceramente no he leído el comunicado de Yamaha, pero todo esto me parece muy triste. No he podido hablar con Maverick, aunque le he llamado un par de veces. Está aquí (en Spielberg) con su familia y ha sido muy duro para él, seguro. Hemos estado entrenado juntos estos días y no me ha dicho nada, así que entiendo que no se lo esperaba. Haya pasado lo que haya pasado, es una noticia triste y grave, y espero que pueda volver a correr pronto”, añadió.

Aprilia no contará este fin de semana con el lesionado Lorenzo Savadori, que pasó por el quirófano, y podría perderse también la carrera de Silverstone, en dos semanas. Rápidamente surgió la posibilidad de activar al piloto de test Andrea Dovizioso.

“Intentaron que Lorenzo se operara rápido para poder volver lo antes posible, pero la lesión al final era más grave de lo que parece y creo que no llegará a Silverstone. Obviamente pedí a Massimo (Rivola) que apretara a Dovi para que viniera a correr, pero no lo sé. Dovi siempre dijo que tenía ganas de correr, que quería volver a correr cuando se retiró, pero tantas ganas no tendrá porque no voy a tener compañero”, en referencia a las carreras en las que esté de baja Savadori.

Las últimas informaciones apuntan a que Yamaha está estudiando cortar el contrato de Viñales y que no vuelva a competir este año. Teniendo en cuenta que hay un acuerdo para que el catalán corra con Aprilia en 2022, Motorsport.com le preguntó a Aleix si sería bueno que Maverick llegara lo antes posible, este mismo año.

“Muchas cosas y muchas suposiciones. A nivel humano y de la relación que yo tengo con Maverick, si eso para él tiene que ser bueno mental y deportivamente, que lo sería sin duda, porque en Aprilia tenemos un equipazo y la moto esta creciendo, sería muy bien venido, porque lo haría bien seguro. Pero no creo que sea todo tan sencillo, y menos a mitad de temporada. No es todo tan fácil de organizar. Primero vamos a ver cómo avanza el tema con Yamaha y luego si acaba viniendo a Aprilia, que sería fenomenal. Otra opción es que tenemos un equipo de test súper fuerte este año, así que podría hacer test lo que resta la temporada. Pero vamos a dejar pasar el tiempo y que se enfríe la noticia esta de Yamaha”, zanjó el de Granollers.