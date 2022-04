Aleix Espargaró: "En Aprilia nunca han tenido un piloto más trabajador que yo"

Cargar el reproductor de audio

Este fin de semana Aleix Espargaró escribió su nombre, casi sin darse cuenta, en el libro de historia del motociclismo. El piloto de Granollers firmó su gran premio número 200 por todo lo alto, regalándole a Aprilia su primera victoria en MotoGP.

"Es un sueño hecho realidad, me siento muy feliz", confesó tras concluir el Gran Premio de Argentina.

El piloto titular de Aprilia se convirtió en el octavo piloto en superar los 200 grandes premios, y después de la victoria en Argentina, todo a punta a que a Aleix le aguarda un futuro interesante en 2022.

"Creo que este campeonato es muy, muy duro porque está todo reñidísimo. El nivel de todas las fábricas es muy elevado", expresaba Aleix después de firmar la esperada victoria.

"Estoy muy contento, no solo por mí, sino por todo el mundo en Aprilia y por mi familia, porque por fin he conseguido la victoria, me la merezco".

Aleix Espargaró consiguió subir a lo alto del podio a un equipo que lleva confiando en su talento y potencial desde 2017, y que ha recibido con los brazos abiertos la llegada de este resultado después de mucho trabajo.

Aleix Espargaró consideró retirarse de MotoGP: "No era feliz"

Sin embargo, no siempre se llega a disfrutar de lo cosechado. Después de su primera victoria, Aleix Espargaró confesó que la retirada fue una opción que se puso sobre la mesa en varias ocasiones.

"Ha sido muy difícil. Hubo un punto de inflexión hace un par de años", relató el piloto español.

"Pero si hay una cosa cierta es que nunca he tirado la toalla, siempre he trabajado y siempre he creído. Cuando estaba en el circuito, por más que fueran mal los resultados, creo que he demostrado a Aprilia que nunca han tenido un piloto más trabajador que yo, y al final estoy muy feliz de que lo hayamos conseguido".

Sin embargo, un entorno familiar sano y seguro llevaron al piloto a seguir luchando por sus sueños en MotoGP.

"Todo lo que consigo es gracias a mi mujer, la estabilidad que me da es brutal. Le dije ‘Laura, no soy feliz, hago el 18º cada carrera y me estoy haciendo daño’, vamos a hacer otra cosa’. Y lo hablé con Aprilia, llegó [Massimo] Rivola y cambió bastante Noale", agregó Aleix.

Y después de algunos altibajos y momentos difíciles, el piloto de Granollers goza del derecho para presumir que es líder provisional del campeonato del mundo de MotoGP.

"Estoy muy muy contento, porque desde la pretemporada tenía la sensación de tener la mejor máquina, la mejor moto que he tenido nunca. Pensaba que podíamos estar en el top 10 o top 5, y he estado muy cerca de los más rápidos en los test de pretemporada. Después, en Qatar y en Indonesia, también vi mi potencial".

"Para Aprilia es un gran paso adelante, porque hace 6 años, cuando empecé después de Suzuki, nadie creía en el proyecto de Aprilia. Por lo tanto, paso a paso, lo que han conseguido trabajando duro es increíble y ahora estamos liderando el mundial, después de haber conseguido la pole, y para toda la familia de Noale es algo maravilloso".

Ahora llega el momento más crítico: conservar el puesto de líder ante la amenaza de rivales dispuestos a dar lo mejor de sí para arrebatarle esa posición.

"Bueno, será difícil, pero estamos ahí, luchando por la victoria. Como he comentado antes, no ha sido algo que ha sucedido por azar, sino que nos merecemos esta victoria"

"Sin embargo, el campeonato es muy, muy largo y si no cometemos errores, podemos optar a los podios y a la victoria. Estoy muy centrado, estoy muy contento por hoy, pero ya estoy pensando en Estados Unidos, en Portimao, en Jerez… Ya tengo 32 años, estoy en la parte final de mi carrera y quiero acabar de la mejor manera posible".

Por el momento, el piloto de Granollers comenzará a defender su dominio este fin de semana en el Gran Premio de las Américas.