Aleix Espargaró: "Por primera vez en mi vida tengo las armas para pelear"

Aprilia enseñó sus cartas el pasado domingo durante el Gran Premio de Qatar. Después de varios meses de sequía en Aprilia, Espargaró se mostró fuerte en la pista, luchando por el podio y clasificándose cuarto por delante de Marc Márquez.

Por este motivo, el español siente que ahora "sí podrá pelear en la parte delantera en 2022", aunque admite que "cada fin de semana será un examen" para el fabricante italiano.

Con la RS-GP mostrando una buena forma durante todo el invierno, el rendimiento del prototipo ha llamado el interés de pilotos como el vigente campeón del mundo Fabio Quartararo.

"Ya lo hicimos en los test de Malasia, en Indonesia y ahora aquí en Qatar, donde hemos hecho un buen fin de semana".

"En la qualy estuve a solo 0.2 segundos de la pole, y luego en carrera creo que hice una de las batallas más fuertes", recordó.

Desafortunadamente, el comienzo del piloto de Granollers no fue del todo bueno: "Perdí tiempo y no pude terminar, no digo ganando, pero sí segundo o tercero". Sin embargo, Aleix Espargaró confiesa que es un placer poder pelear con los mejores, y tener las armas para ello.

"Es la primera vez en mi carrera que siento que las tengo, así que va a ser una buena temporada", predijo.

El piloto de Granollers agregó que "no está nada decepcionado" por haber quedado fuera del podio de MotoGP, señalando que fue la primera vez en su vida "que tuvo las sensaciones que tuvo en Qatar".

"Sentí que era el más fuerte en términos de ritmo, pero tal vez fui demasiado conservador con las vueltas que di detrás de Marc Márquez y Joan Mir".

"Pero perdí casi un segundo completo con Joan y casi un segundo completo con Marc".

Aun así, Aleix pudo firmar una vuelta rápida y alcanzar al grupo, aunque le "faltase una vuelta para alcanzar a Pol".

"Las carreras son así. Vimos que el nivel era increíble, la carrera fue muy rápida y estoy muy contento de decir que hemos sido uno de los más fuertes allí", concluyó ilusionado el piloto de Aprilia.