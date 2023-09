Aleix: "Este año, solo cortaré gas si veo un comisario en medio de la pista"

Aleix Espargaró fue el gran protagonista del Gran Premio de Catalunya del año pasado. Inmerso de pleno en la pelea por el título que se acabó llevando Pecco Bagnaia, el piloto de Granollers consiguió brillar en su fin de semana de casa: dominó casi todos los entrenamientos libres, hizo la pole y pintaba a favorito para la carrera, hasta que le ocurrió el despiste que casi todos recuerdan.

El de Aprilia pensó que la prueba había terminado antes de tiempo, cuando marchaba en segunda posición, y empezó a celebrar el final por haber conseguido acabar por delante de Jorge Martín y Johann Zarco. Pero no fue así: la carrera aún no había terminado y cayó a la sexta plaza a falta de una vuelta. El español consiguió ser quinto tras adelantar a Luca Marini, pero el momento ya había dejado huella, especialmente en él, que no paró de pedir disculpas después a la fábrica de Noale.

Un año después, Aleix vuelve a Montmeló no en una situación tan privilegiada en términos de rendimiento, pero con las ganas renovadas después de ganar tras el parón veraniego en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, aunque la última cita en Austria, la prueba 'criptonita' para Aprilia, significó un pequeño bajón.

En su llegada al Circuit, el catalán recordó lo sucedido en 2022 y fue tajante en lo referente a que no le sucederá otra vez: "No es una cuestión de venganza; fue un error grave el del año pasado. Pero fui muy rápido, lideré todas las sesiones", añadió, reafirmándose en su buen nivel.

"Cuando los comisarios ondeen la bandera de cuadros, esta vez daré una vuelta más de la cuenta. Cuando llego a cada circuito, tras el primer ensayo intento ver si la pizarra se ve bien o no. En caso de que no se vea, se mueve. Este año solo cortaré gas si veo un comisario en medio de la pista", dijo el mayor de los Espargaró.

Por último, Aleix comentó sus expectativas claras para el fin de semana, destacando sin embargo el trabajo que queda por hacer en la RS-GP: "Con esta moto tenemos que estar delante. Los ingenieros trabajan mucho en la salida. Hay un departamento solo para la salida. Hemos mejorado dos décimas por vuelta, aunque no es suficiente, sigo apretándoles. No tengo dudas de que lucharemos por terminar entre los tres primeros", finalizó.