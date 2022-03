Aleix Espargaró, seguro de que "ganaré yo antes" de que lo logre su hermano Pol

Cargar el reproductor de audio

La comparación entre el resultado de Aleix Espargaró, que fue cuarto, con su compañero de equipo en Aprilia, Maverick Viñales, que acabó 12º a 16 segundos del vencedor, plasma una vez más el nivel de competitividad del veterano corredor de Granollers, al que, recurrentemente, no se le considera un piloto top dentro de la parrilla de MotoGP, pese a haber demostrado sobradamente su potencial.

"No sé si debido a mi carrera deportiva parece que la gente no esté convencida de que sea un piloto puntero, y que cada año me evalúan", dijo Aleix este jueves en la previa del Gran Premio de Indonesia, cuando le recordaron que nunca ningún compañero pudo superarle en Aprilia.

"Cada vez que llega un compañero de equipo nuevo la gente cree que irá más rápido que yo. Y cuando llega otro, pues lo mismo. He ganado a pilotos muy rápidos. Smith, cuando llegó a Aprilia, venía de terminar el quinto del mundo con Yamaha. Luego Scott Redding, campeón del mundo. Andrea Iannone, que había ganado carreras con Ducati. Pero yo no veo que este Maverick sea muy distinto del que ganó el año pasado en Qatar, con Yamaha", argumentó.

Aleix es de los pocos pilotos de la parrilla que no ha ganado nunca una carrera de gran premio, pero el año pasado logró el primer podio con Aprilia y en Qatar acabó cuarto, justo detrás de su hermano Pol Espargaró, que también busca su primera victoria en MotoGP. Al hilo de eso, le preguntaron a Aleix qué iba a pasar antes, si una victoria suya, o una de Pol. "Una victoria mía pasará antes, estoy convencido", dijo entre risas.

La importancia de cuidar la mente

La comparecencia de Aleix ante los medios fue posterior a la de su compañero Maverick Viñales, quien abordó con profundidad la presión que sufre sobre su comportamiento psicológico.

"He dicho muchas veces que llevo muchos años trabajando con un psicólogo deportivo. Desde que tengo 15 años. Especialmente, en 2018 y 2019 tuve muchas reuniones con él, en el CAR. No necesitas estar mal para recurrir a él. Es muy humano y muy importante", explicó Aleix cuando le preguntaron sobre el tema.

"Me ayudó mucho y aunque ahora no recurro a él regularmente, cada vez que tengo alguna duda o busco la manera de cambiar algo recurro a él. No hace falta que sea nada malo, solo que a veces hay que entender cómo cambiar algo o cómo tener una estructura diferente de alguna situación en tu vida".

Espargaró subrayó la importancia de la preparación y el entrenamiento mental, igual que se cuidan otros aspectos.

"Es muy importante. En realidad, cada vez cuidamos más nuestra nutrición, nuestras condiciones físicas, pero la cabeza es la parte más importante de nuestro cuerpo y la más poderosa, y yo la cuido mucho", asegura el de Granollers.

