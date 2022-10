Cargar el reproductor de audio

El de Aprilia no completo unos entrenamientos libres suficientemente rápidos a una vuelta como para clasificarse para la Q2, y en la cronometrada de repesca, pese a que llegó a liderarla, se vio superado al final por Marc Márquez y Miguel Oliveira, que fueron finalmente los que pasaron a la Q2.

Lo curioso es que con tiempo aún en juego, Aleix Espargaró se fue al garaje, lo que le dejó sin opciones de intentarlo por última vez.

"Lo di todo en mi última vuelta, no tenemos tracción con el neumático trasero, abusamos mucho del freno delantero y eso hace que pierda mucho rendimiento tras dos vueltas, no podemos dar más, era imposible bajar del 30.2 y por eso he decidido parar", explicó Aleix al final de la clasificación de este sábado en el Gran Premio de Tailandia.

"No sé muy bien porque nos va tan mal en este circuito, es una pista que me gusta mucho y en la que Maverick Viñales ha logrado buenos resultados en el pasado, pero no vamos bien este fin de semana, tenemos muchos problemas", añadió.

Saliendo el 13º, para Aleix la carrera será de supervivencia tratando de atacar desde la salida para ganar posiciones.

"El ritmo de carrera no es malísimo, no hubiera acabado mejor que el octavo o noveno en la Q2 con mi tiempo a una vuelta, siempre vamos un pelín por detrás respecto al resto", dijo.

"Me gustaría hacer una buen salida, la mejor de la temporada, al final no es el fin del mundo salir el 13º, espero poder hacer un top 10 en la meta", resumió sus aspiraciones.

"No somos competitivos aquí, pero en fines de semana como estos es donde tenemos que intentar sacar petróleo", zanjó el de Granollers.