Aleix Espargaró: "Compartir pista con Rossi ha sido como jugar con Messi o Jordan"

Cheste.- La inercia ascendente que siguió Aprilia en los últimos años coincidió en el tiempo con el declive deportivo del multicampeón italiano, circunstancia que propició que Aleix Espargaró y Valentino Rossi rodaran juntos y se midieran en corto en varias carreras, sobre todo en 2020. Para el mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona), compartir espacio con uno de los deportistas más influyentes de la historia es algo que se llevará para siempre, y que contará orgulloso a sus descendientes.

“Correr con Rossi ha sido como jugar con Messi en el Barça o con Jordan, en los Bulls. Cuando sea mayor les podré decir a mis nietos que compartí pista con él”, dijo Espargaró, que una vez más circuló muy cerca del #46, tan es así que concluyó la prueba justo delante de él.

El curso ha tenido todos los sabores para el catalán. Por un lado, la evolución de la RS-GP ha sido el más evidente de los últimos años, con el podio de Silverstone como momento álgido. Sin embargo, el último tramo del campeonato la moto no creció con la misma celeridad, sino que más bien ocurrió al contrario, ofreciéndole al español unas sensaciones no del todo agradables, sobre todo de inestabilidad, traducidas en las ocho caídas acumuladas en las últimas seis carreras, cuando antes sumó nueve en las primeras 12 citas del calendario.

“Si analizamos el bosque en general y no nos centramos en los árboles en particular, ha sido un buen año. Lástima del último periodo, en el que el rendimiento de la moto no fue el que esperábamos. La temporada ha ido bien pero queremos más”, concedió el #41, que finalmente concluyó el octavo en la tabla general de puntos, a 22 de Marc Márquez (séptimo). Este jueves, Espargaró se subirá en Jerez a la primera versión del prototipo de 2022, que ya se puso en pista esta semana en Italia por un equipo de pruebas.

En el circuito andaluz se visualizará ya la escisión entre Aprilia y la estructura Gresini, que se separarán después de siete años. Para Aleix, el día a día no cambiará demasiado: “No voy a cambiar ni una persona de mi equipo. Un mecánico y un ingeniero se van, pero a parte de eso, nada más”.

