Aleix Espargaró recrimina a Dovizioso su desdén hacia Aprilia

En medio de las negociaciones del representante de Andrea Dovizioso para colocarle en el equipo Sepang Racing Team para lo que resta de temporada y la siguiente, el italiano mantiene un contrato como piloto probador de Aprilia, un acuerdo al que, por el momento, el italiano no ha renunciado.

Dovizioso, que decidió tomarse un año sabático tras no renovar con Ducati en 2020, aceptó una importante oferta económica de Aprilia para ejercer las labores de piloto de pruebas y desarrollo. Sin embargo, desde que se subió por primera vez a la RS-GP, el pasado mes de abril, los resultados del italiano no han sido nada alentadores y se ha negado, sistemáticamente, a correr como invitado o sustituto.

Pese a ello, Dovizioso se ha convertido en la estrella mediática de la marca, sobre todo en Italia, y bajo esa perspectiva, le preguntaron este jueves a Aleix si consideraba interesante que Dovi siguiera esta temporada como piloto probador, o si su presencia en el futuro podía hacer el proyecto Aprilia más sólido.

“No tengo mucho que decir. La verdad que no lo sé. Me gusta el trío que tenemos ahora confirmado. Savadori, Viñales y Espargaró creo que formamos un grupo muy potente. Entiendo que a nivel mediático la llegada de Dovizioso a Aprilia como una estrella, tres veces subcampeón del mundo, merecido, hizo mucho ruido. Pero en Aprilia yo me considero el piloto estrella, en Aprilia a mí me consideran como su piloto estrella, incluso ahora con la llegada de un corredor tan bueno como Maverick, así que en este momento somos tres estrellas en Aprilia”.

Aleix puso en duda el nivel de implicación del de Forli.

“Lo que yo quiero es que la gente que esté a bordo de este proyecto tiene que estar al cien por cien confiada. Maverick lo está, Lorenzo lo está y yo lo estoy al mil por cien. Los demás, no lo sé”.

Unas palabras que pueden llevar a pensar que Aleix no quiere a Dovizioso en el proyecto.

“¡Cuidado!, yo no he dicho que no le quiera ni mucho menos. He dicho que quiero gente que confíe cien por cien en el proyecto. Me han preguntado si Maverick va a correr en Aragón (12 de septiembre) y te aseguro que si pudiera correría mañana aquí, sin probar la moto.Lo sé seguro porque he hablado con él y me lo ha dicho. Savadori tiene el pie destrozado y está ahora mismo en el box con los médicos haciéndose una bota especial para poder pilotar porque quiere correr como sea".

"El otro piloto que me has preguntado (en referencia a Dovizioso) no lo tengo claro que quiera correr al cien por cien, a partir de aquí que cada uno saque sus conclusiones”, dijo Aleix recriminando a Dovi no querer hacer la sustitución de Savadori en Austria, ni ningún wild card, pese a tener un sueldo astronómico como probador de Aprilia.