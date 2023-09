Espargaró: "Solo es viernes, pero el récord de la pista hay que hacerlo"

El de Aprilia fue el piloto más rápido en la primera jornada del GP de Catalunya, igual que pasó en Silverstone, la primera carrera a la vuelta del verano y donde a la postre logró la victoria. Las sensaciones que dio Aleix Espargaró en este inicio de fin de semana fueron muy parecidas a las de entonces.

"No sé si estoy igual que entonces, pero lo que sí es seguro es que me he divertido mucho hoy, igual que me divertí en Silverstone. La moto funciona bien, siempre decimos que es solo viernes, sí, pero el récord de la pista hay que hacerlo, y es difícil. Estoy muy contento, no me voy a esconder diciendo que vamos a ir paso a paso. Mi objetivo aquí es luchar por la victoria y hemos hecho un primer día en la buena dirección".

La mayoría de pilotos se han quejado de las complicadas condiciones de agarre del asfalto, y pese a ello la Aprilia de Aleix ha volado.

"Patina mucho, mucho, pero somos competitivos. Tiene un agarre muy bajo, pero no tiene baches y, personalmente, prefiero poco agarre que tenemos muchos baches, como Austin. Hay que trabajar más con la electrónica".

La sensación viendo a las dos Aprilia liderando ambas sesiones es que aquí están inalcanzables.

"Ya sabíamos antes de venir que nuestra moto funciona bien aquí, pero igual que saco pecho por haber logrado el récord, también hay que decir que estamos solo a viernes y hay que ir de menos a más. Hay pilotos que durante el fin de semana nos se ven tanto y luego, en carrera, tienen un ritmo fortísimo", avisó.

Aunque inicialmente había previsión de lluvia para este sábado, Aleix lo descartó. "No va a llover", dijo, por lo que puede ser una buena oportunidad para ganar la carrera sprint.

"Personalmente mi preferencia es ganar la carrera del domingo, además si la preparas bien, la del sábado sale bien. Puedes hacer cambios y combinaciones en la sprint, pero donde se dan puntos y se ve quién ha hecho los deberes es en la del domingo, así que ese es nuestro objetivo".

Viendo un poco los tiempos y ritmos, ahora mismo los principales rivales de Aleix parecen su compañero Maverick Viñales y el líder del Mundial, Pecco Bagnaia. Le preguntaron si eran sus principales preocupaciones.

"No me preocupan ni Maverick ni Pecco, si somos capaces de mejorar un pelín el consumo del neumático trasero, dependo de mí mismo".

Inquietud con el GP de la India

Uno de los temas que está sobre la mesa de los pilotos es el próximo GP de la India, que entra como novedad en el Mundial de MotoGP y cuya pista aún no se ha homologado cuando falta menos de un mes para la carrera.

"No estamos tranquilos. Me hace mucha ilusión ir a la India, la pista tiene muy buena pinta, es una pista rápida que puede ser buena para la Aprilia. Pero hemos pedido varias veces ver el trabajo que se está haciendo y, de momento, no nos han ensañado nada. Hoy (viernes) tenemos Comisión de Seguridad y trataremos el tema. Dorna nos dice que estemos tranquilos, que están trabajando y que todo va en los tiempos en los que tiene que ir. Así que no nos queda otra que confiar y esperar que sea un circuito seguro", valoró el de Granollers.