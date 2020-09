Aleix Espargaró: “Es imposible ir más rápido con el motor de esta Aprilia”

Aprilia se plantaba este invierno en los test de Sepang con una moto completamente nueva. La RS-GP incorporaba soluciones externas que llamaban la atención, pero uno de los principales cambios llegaba con el motor, pasando de una configuración en V de 72º a 90º.

Aleix Espargaró destacaba su potencial, pero señalaba que había mucho trabajo por hacer.

Desde ese momento, el principal quebradero de cabeza fue la falta de fiabilidad, lo que obligó a rebajar el régimen de giro del motor.

A pesar del paso adelante dado, Aprilia se ha vuelto a quedar como la última moto de la parrilla, más aún con la progresión que ha experimentado KTM.

"La moto es buena, me lo paso bien. Tiene buen paso por curva y frena bien. Pero es el motor más lento de la parrilla y la aceleración es muy pobre", dijo Aleix tras la clasificación para el Gran Premio de Emilia Romagna.

El buen nivel exhibido por el #41 en invierno hizo pensar que Aprilia pudiera optar a cotas mayores.

"Es muy frustrante. Es imposible ir más rápido con la Aprilia. El motor es demasiado lento, no hay nada que hacer para meternos en el top ten".

A pesar de que los de Noale no están exprimiendo el motor al máximo, el de Granollers cree que ni con esas atraparían a sus rivales.

"No estamos rodando al máximo del potencial del motor, pero si lo hiciéramos, tampoco sería suficiente. Hasta que no tengamos más potencia no podemos hacer nada. No creo que la KTM sea mejor moto que la Aprilia, pero rodando detrás de Pol él hace cosas que yo no puedo", concluye.

