El pasado sábado, Ducati confirmó los fichajes de Enea Bastianini y Luca Marini para 2021, colocando a los dos jóvenes corredores italianos en la estructura Esponsorama Avintia, lo que dejaba, automáticamente, a Tito Rabat sin moto en 2021.

Aleix Espargaró, piloto de Aprilia, admitió que no era una buena noticia, y que personalmente la maniobra era un duro palo para Rabat.

“A nivel humano, no voy a entrar en temas de contrato porque no conozco los detalles y es algo muy complejo, solo te puedo decir que en ningún caso es plato de buen gusto que a un piloto le bajen de la moto cuando tiene un acuerdo. Pero insisto en que no puedo entrar en detalles porque no sé qué cláusulas tiene o deja de tener el contrato”, explicó Aleix en conversación con Motorsport.com.

Espargaró conoce muy bien a Rabat, tienen la misma edad: 31 años (nacieron con dos meses de diferencia en 1989), y mientras Aleix debutó como wildcard en Valencia 2004, Tito lo hizo, en el mismo circuito, en 2005, por lo que llevan ambos más de 15 años en el Mundial.

“Lo que sí te puedo decir es que, a nivel personal y humano, me sabe muy mal por Tito, porque sé lo importante que es para él estar aquí. Lógicamente, para todos los pilotos es importante poder estar en el Mundial de MotoGP, pero para Tito, si cabe, aún lo es un poco más”, subraya el corredor de Granollers.

“Tito es una persona que vive solo por y para la moto, solo quiere subir a la moto y volver a subirse, y cuando todos los pilotos decimos en la Comisión de Seguridad de hacer menos test, él es el único que levanta la mano y pide más entrenamientos y más carreras”, desvela Aleix.

Rabat tiene un contrato firmado con el dueño del equipo Avintia para correr en 2021, pero sujeto a unas disposiciones que, sobre el papel, no se han dado.

Desde que se hizo pública la confirmación de Bastianini y Marini, Rabat no ha vuelto a salir a la luz pública, rehusando comparecer ante la prensa en el Gran Premio de Europa del pasado fin de semana.

“Me sabe mal por Tito, pero este año no le están saliendo los resultados, ojalá que encuentre una moto en algún otro campeonato y podamos volver a ver al Tito que ganó un Mundial (Moto2 en 2014), que era un piloto muy rápido y muy fuerte”, zanja un Espargaró que, ahora mismo, es el único piloto de toda la parrilla que no sabe quién será su compañero de equipo en 2021.

