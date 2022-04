Aleix Espargaró quiere "olvidarse" del GP de las Américas

Cargar el reproductor de audio

El ganador de la carrera de Argentina pasó de tener una pole y una victoria en Termas de Río Hondo a a quedar fuera de los diez primeros el fin de semana de carrera en el Circuito de las Américas.

Espargaró admitió que su accidente en la Q1 truncó su fin de semana, pero el ritmo que presentaba en la FP4 parecía prometer una buena carrera el domingo. Sin embargo, el piloto de Grenollers terminó undécimo detrás de su compañero de equipo, Maverick Viñales.

Evaluando el fin de semana, Aleix admitió que logró aprender algo sobre la RS-GP en COTA, y es que cree que la moto "es capaz de luchar por los cinco primeros en el campeonato", pero nada de lo que se haga a la moto en Estados Unidos "será relevante para el futuro".

"Sé que no sonará como un comentario muy inteligente, pero desde la primera vuelta de la FP1 hasta la última vuelta [de la carrera] quiero olvidarme de todo lo que pasó".

"Quiero eliminar los cambios que aplicamos a la moto e ir a una pista normal".

"Esta pista no es normal, los altibajos, nada se adapta a nuestra moto, no se adapta a nosotros y tenemos suerte de que sea el único circuito del calendario así.

Con estas bases, el piloto de Aprilia prefiere poner la vista en la fase europea de la temporada.

"Creo que si logré terminar a 10 segundos [de la victoria], significa que tenemos posibilidades de luchar por los cinco primeros del campeonato y no veo la hora de ir a Portimao y Jerez".

Espargaró asegura que sus problemas de agarre en la carrera de COTA se debieron a los neumáticos y una falta de agarre.

"Sinceramente, cometí un gran error [en la calificación]", dijo a Autosport cuando se le preguntó qué causó sus problemas de agarre trasero. "Cuando pasas de la Q1 a la Q2, te dan un neumático trasero extra.

"Entonces, les dije a mis compañeros una hora antes de la clasificación que conectaran el neumático de carrera a los calentadores [de neumáticos] porque estaba seguro de que podía ir a la Q2.

"Fallé y me caí. Fue mi culpa porque fue mi decisión, no la del equipo y fue la primera vez que hicimos esto y no lo repetiré", aseguró.