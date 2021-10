Aleix Espargaró: “Pol se ha quitado un peso de encima con este podio”

Si alguien conoce bien las dificultades por las que ha pasado Pol Espargaró desde que llegó al equipo oficial Honda, a principios de la presente temporada, hasta este pasado domingo, cuando logró su primero podio con la marca japonesa, es su hermano Aleix Espargaró, que se mostró feliz del éxito logrado por el segundo de la saga de los pilotos de Granollers.

“Estoy muy contento por él, porque le ha costado mucho. Yo sé cuanta ilusión y cuanto empeño puso Pol, no ya el año pasado cuando llegó a este equipo, sino de mucho antes, ya que siempre había querido correr con Honda”, desveló el piloto de Aprilia.

“El camino está siendo más duro de lo que él imaginaba y que haya llegado este podio le habrá quitado un peso de encima y seguro que le hace muy feliz”, añadió.

Aleix, que también este año logró su primer podio con Aprilia, no pudo completar la carrera que tenía en mente este domingo en Misano.

“Hemos tenido un problema con el neumático trasero y ahora tenemos que entender con Michelin qué es lo que ha pasado. No tenía nada de tracción desde el inicio de la carrera”, dijo.

“He salido bien, agresivo, he adelantado bastante posiciones en la primera vuelta. Pero luego nunca he tenido el ritmo, iba muy despacio y me daba la sensación de que me iba a caer entrando en todas las curvas. No tenía nada de tracción. Me he dedicado a limitar los daños y no cometer errores”, valoró.

Pese a los problemas, al final Aleix cruzó la meta 7º, justo por delante de su compañero Maverick Viñales, que firmó su mejor actuación desde que llegara a Aprilia.

“Al final estoy contento porque en una carrera de mierda, hablando en plata, con un ritmo muy lento, sacar los puntos que he sacado es importante para el campeonato y para el equipo, así que me voy satisfecho para casa”, zanjó el catalán justo después de acabar la carrera.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 1 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 2 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 3 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 4 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 5 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 6 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, segundo lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team 7 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, segundo lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team, tercer lugar Enea Bastianini, Esponsorama Racing 8 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaró, Repsol Honda Team 9 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaró, Repsol Honda Team 10 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, segundo lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team 11 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, segundo lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team, tercer lugar Enea Bastianini, Esponsorama Racing 12 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, segundo lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team 13 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Marc Márquez, Repsol Honda Team, segundo lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team, tercer lugar Enea Bastianini, Esponsorama Racing 14 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team 15 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team 16 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Pol Espargaró, Repsol Honda Team 17 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda, Pol Espargaró 18 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 19 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 20 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Repsol Honda Team 21 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 22 / 22 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images