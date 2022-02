Aleix Espargaró: "Yo no he venido aquí para limpiar la pista"

Cargar el reproductor de audio

El estreno del nuevo Circuito de Mandalika comenzó con la pista completamente embarrada a consecuencia de las lluvias y las obras que siguen realizándose en el trazado, que tiene que estar completamente terminado para el gran premio que en marzo se celebrará en Indonesia.

La situación se complicó de tal manera que se paró la sesión y los pilotos se reunieron con la organización en una Comisión de Seguridad, tras la cual se pidió a los corredores que salieran a dar vueltas para limpiar y secar el trazado.

"Las condiciones no eran buenas y cuando nos han obligado a dar 20 vueltas a todos los pilotos se ha limpiado solo una línea, no me ha gustado la decisión, ha sido un mal día creo, pero al final lo que cuenta es lo que pasa en el box y hemos hecho un buen trabajo y se confirma que la moto va bien, estamos con los mejores una vez más", explicaba este viernes Aleix Espargaró, que acabó segundo en la hoja de tiempos.

"La pista no estaba en condiciones de rodar, mucho barro y polvo y cada piloto, junto a su equipo, debe decidir cuándo salir a rodar o no, pero la organización nos ha obligado a todos a salir a rodar para limpiar la pista y yo no estoy aquí para limpiar pistas, a no ser que me lo diga mi jefe que él si puede obligarme a salir en bañador si quiere. Aprilia me ha apoyado y me ha dicho que si no quería salir que no lo hiciera, pero he decidido hacerlo por solidaridad con mis compañeros", explicó el panorama el de Granollers.

En cualquier caso el resultado final habla de un buen entrenamiento para Aleix.

"Aún es pronto porque la pista aún no está muy bien y tenemos que mejorar todos, hasta el final Maverick Viñales a estado primero, luego me he puesto segundo yo con gomas de 25 vueltas, una carrera entera, y la moto funciona, hemos hecho mucho trabajo, probando una nueva geometría, nuevo chasis y todo ha funcionado bastante bien", apuntó.

Le preguntaron a Aleix si Aprilia podía ser la sorpresa en la primera carrera de Qatar.

"A mí no me parece que vayamos a ser una sorpresa, el año pasado ya estuvimos algunas veces con los mejores, no me quiero precipitar, estamos haciendo un gran trabajo y hay muchas marcas delante, lo que hará del Mundial un campeonato espectacular. Hay muchos equipos japoneses que ya están haciendo cosas como nosotros". dijo.

Sobre el circuito, Aleix aseguró que era muy bonito y no excesivamente difícil.

"Hay pocos sitios para adelantar, la frenada de la 1, la de la 10 y la entrada a meta es realmente complicada, luego te puedes inventar adelantamientos en todos lados, es lo bueno de las motos, pero puntos claros solo la 1 y la 10", zanjó.