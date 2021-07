Aprilia contactó el pasado año con varios pilotos para subirse a la RS-GP y formar pareja junto a Espargaró esta temporada después de que Andrea Iannone fuera sancionado por dopaje.

Además de Andrea Dovizioso y Cal Crutchlow, Aprilia habló de cara a 2021 con los pilotos de Moto2 Marco Bezzecchi, Joe Roberts y Fabio Di Giannantonio.

Bezzecchi y Roberts declinaron la oferta y prefirieron seguir en Moto2, mientras que Di Giannantonio ya tenía un contrato con Gresini en MotoGP para 2022, cuando ya no seguirá con Aprilia.

El expiloto del WorldSBK Lorenzo Savadori acabó haciéndose con la segunda moto, pero Aprilia ya ha dicho que irá a por Maverick Viñales en 2022 después de separarse de Yamaha.

La RS-GP de 2021 es la mejor moto que la marca de Noale ha diseñado en la era moderna de MotoGP. Espargaró ha terminado regularmente entre los seis primeros y no muy lejos del podio.

Aunque no quiso hablar de la opción Viñales, el catalán opina que Aprilia "se merece" un piloto de primer nivel y cree que los corredores de Moto2 que dejaron pasar la opción para 2021 rechazaron "una gran oportunidad".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

"He dicho muchas veces que me sentí muy mal cuando Massimo [Rivola, CEO de Aprilia Racing] me comunicó que el año que viene no tendríamos dos motos más en pista", dijo Espargaró cuando se le preguntó si la vinculación de Viñales era buena para la imagen de Aprilia.

"Además, cuando algunos pilotos de Moto2 dijeron que no quisieron unirse a nosotros, me enfadé mucho. Amo Aprilia, amo este proyecto, lo siento mío y quiero demostrarles que estaban equivocados".

"Estos pilotos de Moto2 que no han querido venir, creo que no estarán contentos en el futuro porque han perdido una gran oportunidad y espero que el año que viene mi compañero de equipo sea un piloto muy fuerte porque nos lo merecemos ya que trabajamos muy duro, porque no estamos lejos de las mejores marcas del mundo".

Gresini Racing, que gestiona la estructura oficial de Aprilia en MotoGP desde 2015, se convertirá en equipo satélite de Ducati el próximo año, y ya ha firmado a Enea Bastianini como compañero de Di Giannantonio.

Bezzecchi es el favorito a unirse a Luca Marini en el VR46 en 2022, que también irá con Ducati, mientras que Roberts ha sido vinculado con el Red Bull KTM Ajo en Moto2.

