Aleix Espargaró: “Es inadmisible que una moto oficial se pare”

El piloto de Granollers (Barcelona) rodaba sexto en la vuelta 16 de la carrera de MotoGP en Le Mans, lo que le habría permitido igualar por tercera carrera consecutiva el mejor resultado de los de Noale, cuando su moto dijo basta.

Espargaró había remontado desde la 13ª plaza de la parrilla tras no poder meterse en la Q2 el sábado por primera vez esta temporada y el domingo sumó su primer cero del año, por un error ajeno. El #41 acabó no ocultó su decepción por lo sucedido.

"A nivel técnico, las motos de fábrica no pueden pararse hoy en día. Es inadmisible, no puede pasar. Las motos de fábrica hace tiempo que no se paran. Se puede parar una moto de un equipo satélite porque el motor tiene más kilómetros, pero una moto de fábrica no puede pararse. Aprilia está mejorando mucho mucho, pero siempre queremos más, más. Es un error muy grande los que hemos cometido este fin de semana. Hablo en plural porque si me voy a caer otro día es parte del juego. No pasa nada, pero tenemos que mejorarlo", dijo Aleix tras la carrera.

Al abandono del catalán se unió el de su compañero Lorenzo Savadori, también por cuestiones técnicas.

"Dos problemas distintos. Preocuparme me preocupa. Me frustra mucho lo de hoy porque poder irnos de aquí con tantos puntos y tan cerca de los mejores cuando prácticamente lo había hecho todo y estaba sexto. Para estar de los seis primeros, por mucho que haya mejorado la Aprilia, tengo que arriesgar mucho y vendrán carreras donde tengo que caerme para intentar luchar por ese ansiado podio. Si queremos luchar con Aprilia por algo serio en el campeonato, y creo que podemos hacer algo serio, esto no puede pasar. Estoy convencido de que Aprilia lo está haciendo bien y solo es una piedrecita en el camino", disculpó.

Aleix Espargaró se opera del síndrome compartimental

El piloto de 31 años regresó de inmediato tras la carrera a su domicilio en Andorra para dejar todo listo y ser operado este lunes en Barcelona del síndrome compartimental. Es el cuarto integrante de la parrilla de MotoGP que lo hace esta temporada, después de Iker Lecuona, Jack Miller y Fabio Quartararo.

"No estoy convencido al 100% y me da un poco de rabia tener que operarme, porque una operación es algo serio. Pero me da un poco de miedo Mugello. Perdimos muchos puntos, así que tendremos que recuperarlos en Mugello con una carrera sólida. Si es mejor hacer la operación que no hacerla, lo haré, aunque no esté seguro de que sea la mejor solución. No quiero tener ninguna duda en Mugello. Si tengo problemas en Mugello y no me opero ahora será peor, así que sí, lo haré”, remachó.

Las mejores fotos del caótico GP de Francia 2021 de MotoGP

