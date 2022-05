Espargaró "no entiende" qué está pasando con su contrato en Aprilia

Cargar el reproductor de audio

Aleix Espargaró se defendió de Fabio Quartararo para conseguir el tercer puesto en la carrera de Le Mans del pasado domingo, lo que supone su tercer podio consecutivo en 2022 y el cuarto en la general.

Esto sitúa a Espargaró a solo cuatro puntos del francés en la clasificación del campeonato, con el piloto de Aprilia demostrando constantemente que él y su paquete son auténticos aspirantes al título este año.

Sin embargo, el de Granollers todavía no tiene un acuerdo con Aprilia más allá de 2022, y Espargaró reveló durante el fin de semana de Austin que las conversaciones iniciales con el fabricante italiano le habían dejado "triste", ya que ambas partes estaban demasiado alejadas de llegar a una conclusión.

Tras preguntarle sobre su podio en Le Mans, Espargaró aseguró: "No sé qué está pasando ahí. No sé qué decir. Sin embargo, el piloto de Aprilia asegura que "no le está afectando": "Estoy muy contento y estoy disfrutando del momento".

"Eso sí, me ayudará mucho saber cuanto antes mi futuro, porque me dará algo de tranquilidad".

"Diría que no puedo hacer nada más; sí, puedo ganar todas las carreras, pero esto es muy difícil. Así que terminar cada carrera en el podio es todo lo que puedo hacer".

"Pero el mercado es una locura, el campeonato es una locura, el nivel de cada piloto es increíble".

Comentando la Aprilia de 2022, Espargaró dice que es la moto que siempre soñó y no sabe explicar su actual estado de forma "demencial".

"No tengo palabras, sinceramente", admitió. "No tengo explicación, lo que está pasando no lo entiendo realmente. Estoy disfrutando mucho este año, tengo la moto que soñaba".

"Pedí a los ingenieros que hicieran esta moto como siempre había soñado, y lo hicieron".

Actualmente, Aleix Espargaró se encuentra a solo cuatro puntos de Fabio, liderando el campeonato de equipos. "Es una locura", confirmó.