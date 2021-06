Aleix Espargaró: “Si he molestado a alguien, entono el mea culpa”

Durante la clasificación de MotoGP en Alemania, se vio una imagen más propia de Moto3 que de la categoría reina. Cuando quedaba apenas un minuto para acabar, varios pilotos iban rodando lento y abriéndose en el último sector, entorpeciendo a los que todavía venían en vuelta rápida. Uno de los que lo hizo fue Aleix Espargaró, que anteriormente había aprovechado la rueda de su hermano Pol para meterse tercero en la parrilla de Sachsenring.

La bandera amarilla que provocó la caída de Johann Zarco impidió que nadie pudiese mejorar y finalmente el de Granollers (Barcelona) logró el mejor resultado de una Aprilia en clasificación.

Al acabar, al #41 le preguntaron por la situación de peligro que causaron en la parte final de la Q2. El catalán reconoció el mal ejemplo que dieron, pero se excusó por las atípicas características del trazado alemán.

"No es que queramos dar ejemplo, debemos darlo", admitió Espargaró. "En la Comisión de Seguridad lo hablamos siempre, intentamos mejorar a los de Moto3. Si he molestado a alguien, entono el mea culpa. No puede ser lo que ha pasado. Pero sí que es cierto que Sachsenring tiene tres kilómetros, la mitad que cualquier otro circuito, es muy difícil que eso no pase. En Sachsenring entra dentro de lo normal".

El piloto de Aprilia está completando una temporada notable y este sábado se clasificó tercero para la carrera, en el estreno de una Aprilia de MotoGP en la primera fila.

"Cuando llego a cada circuito es una incógnita cómo seré de competitivo, es como nuevo para nosotros. Estamos confirmando que somos competitivos prácticamente en todas las pistas, muy distintas. Me alegra ser la primera escalera para llegar arriba, queremos sentar las bases de una moto competitiva que funciona durante todo el año", comentó

De cara a la carrera da por bueno el resultado logrado, pero advierte que la elección y gestión del neumático será crucial.

"Sachsenring es un circuito muy pequeño, donde cuesta mucho adelantar. Mitad de la misión completada. Veremos mañana cómo va. Los dos primeros, Ducati y Yamaha, no tienen un ritmo brutal. KTM tiene buen ritmo con Oliveira, incluso Rins con Suzuki. De inicio, con la goma media me siento competitivo. En Barcelona me costó más. Vuelvo a tener tracción. Sufro mucho en el primer sector. Lo importante será no gastar mucho al inicio porque la pista está a 50 grados, parece Malasia. Las últimas vueltas van a ser la clave", remacha.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 1 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tercero Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 2 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tercero Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 3 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 4 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Los 3 primeros: ganador de la pole Johann Zarco, Pramac Racing, segundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tercero Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 5 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini, Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 6 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 7 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 8 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 9 / 9 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images