Espargaró: "Márquez podría haber dejado a Oliveira sin correr nunca más en su vida"

Para Aleix Espargaró el fin de semana de Portugal estuvo cargado de emociones, por la grave caída de su hermano Pol el viernes, por su error en la clasificación el sábado que le impidió salir bien en parrilla y dejarle sin opciones buenas para estar delante en las carreras y, por qué no decirlo, por la gran actuación de su compañero Mavericks Viñales, que sí fue capaz de subir al podio como segundo.

"Contento de mi velocidad, la verdad es que estoy enfadado con mi error en el crono porque me ha penalizado mucho salir tan atrás en parrilla", introdujo Aleix.

"Brad Binder me ha chocado y me he quedado de los últimos, pero estoy satisfecho con la velocidad que he tenido, he hecho la vuelta rápida en carrera y estoy contento por ello, pero he llegado a un grupo en el que yo rodaba mucho más rápido y no he sido capaz de adelantar, tengo que mejorar eso. No hay huecos, los pilotos frenan muy tarde y no tenía ganas de chocar a nadie. Al final noveno, que no es lo que quería", resumió.

Como no podía ser de otra forma, le preguntaron a Aleix por el accidente y posterior sanción a Marc Márquez.

"No tengo nada que opinar, pero con cuatro pilotos en el hospital este fin de semana me da la sensación de que no aprendemos, después de las caídas del viernes y de ayer, la gente ha arrancado a la carrera igual, Binder me ha chocado, todos iban muy agresivos. Joan Mir tenía que pagar una sanción de vuelta rápida y su primer vuelta fue una locura. Si veis mi cámara onboard, parece que esté jugando a los bolos. Si has de perder cinco segundos en la long lap, qué más te da. No hemos entendido nada, para que te vas a cargar a tres más. No lo entiendo", fue su valoración, antes de entrar de lleno en la maniobra.

"El accidente de Marc me parece gravísimo, le podía haber explotado la rodilla a Miguel Oliveira y dejarle sin correr nunca más en su vida, ha sido un impacto brutal".

"No creo que sea una cuestión de formato, ni de criticas ni de Dirección de Carrera, es nuestra culpa de los pilotos. Yo hoy rodaba un segundo más rápido que las KTM, Johann Zarco y Alex Márquez, peo no he sido capaz de adelantarles. ¿Qué hago?, ¿les choco? Si no puedes adelantar, no puedes, me da mucha rabia hacer la vuelta rápida y ser más rápido que ellos, pero si no soy capaz de adelantarles me quedo atrás, esto no es boxeo".

En su encuentro con los medios en inglés, Aleix llegó a asegurar que "para mi Marc merece ser castigado con una carrera de sanción, igual que le pasó a Nakagami en Barcelona. Si no, es ridículo", zanjó.

