Motegi.- Pese a las condiciones complicadas de la pista a consecuencia de la lluvia, Aleix Espargaró puso mantener su pulso por seguir persiguiendo el sueño de convertirse en campeón del mundo de MotoGP y dio un paso adelante en sus aspiraciones de arrancar un buen resultado en la carrera que este domingo cerrará el Gran Premio de Japón de MotoGP.

El de Aprilia logró clasificarse sexto en la Q2 de este sábado y partirá desde la segunda posición de la parrilla, un buen puesto para tratar de llegar al embudo de la primera frenada sin meterse en excesivos líos, mientras que los dos pilotos que le preceden en la general del campeonato, el francés Fabio Quartararo y el italiano Pecco Bagnaia, saldrán noveno y 12º, respectivamente.

"Ha sido un día muy complicado desde primera hora. Estoy contento, tanto por la posición de parrilla como por mis sensaciones", explicó Aleix al final del lluvioso.

"El sexto es un buen lugar en la parrilla, y si no hubiera cometido un error en la primera curva, habría podido pelear por la pole", se mostró convencido el corredor español.

Para Aleix, salir por delante de Fabio y Pecco le da un plus de tranquilidad, ya que eso le permite, a priori, no estar obligado a atacar a fondo todas las vueltas.

"Hemos hecho el 50% del trabajo, en la salida habremos hecho la otra mitad", concedió en caso de que todo vaya bien cuando se apague el semáforo.

"Pecco está saliendo muy rápido, pero remontar no es fácil", dijo respecto al italiano, que sale dos filas más atrás en medio del tráfico pesado.

Pese a que las condiciones este sábado fueron completamente en lluvia y mojado, la carrera se espera que se lleva a cabo este domingo (8 de la mañana hora española) sin agua.

"Es difícil predecir qué puede pasar en seco. Hemos cambiado mucho la moto", valoró.

Sobre la cuestión de que Fabio y Pecco salgan más atrás, Aleix le dio valor.

"Aquí no es fácil remontar, porque puedes someter a las gomas a mucho estrés. No sé si copiaré a mis rivales o si trataré de ir a la contra, para intentar sacar más ventaja", respecto a la elección de los neumáticos.

Sobre el papel, Aleix parte con una ligera ventaja que, en cualquier caso, se tiene que acabar de plasmar durante la carrera.

"Tienes que utilizar la cabeza, pero quiero ganar. Evidentemente tendré que saber dónde están, pero no es fácil predecir el escenario que tendremos mañana".

Aleix se marca objetivos elevados, pero la pole ha sido para un Marc Márquez que es absolutamente imprevisible en estos momentos.

"Marc es rápido, veremos si el físico le condiciona o no. No creo que no vaya a aguantar. No veo el por qué no va a aguantar. Creo que va a intentar ganar", apostó.

Donde ve más dudas el catalán es en el rendimiento de las Ducati este fin de semana.

"Me tiene un poco desconcertado lo de Ducati. Pecco ha dicho que no quiere órdenes de equipo. Entiendo la postura de Enea, pero, ¿puede arriesgarse Ducati a perder este campeonato?", lanzó la pregunta al aire.

