Aleix Espargaró: “Los comisarios debían estar viendo los Juegos Olímpicos”

Spielberg.- En una de esas comparecencias en las que el español no se corta un pelo –que son la mayoría–, el de Aprilia afirmó estar igual de cabreado con los jueces que deben velar por el cumplimiento de las normas, como con la endeblez de su moto, cuyo motor se quedó seco y le obligó a abandonar en la quinta vuelta.

Espargaró protagonizó dos salidas calcadas, saliendo desde el flanco izquierdo de la pista y cruzándola progresivamente hasta llegar a la primera frenada. En ambos casos, la irrupción de Márquez por el interior le llevó a irse largo, perdiendo muchas posiciones, sobre todo tras la reanudación, como consecuencia del accidente protagonizado entre Dani Pedrosa y Lorenzo Savadori.

Para el #41, Márquez no hizo nada distinto a lo que hace cualquier domingo cuando se apagan los semáforos, sino que deben ser los árbitros del campeonato los que impartan justicia ante acciones como las anteriores, demasiado agresivas según criterio del de Granollers (Barcelona).

“No voy a culpar a Marc, él es así y corre así. Ha hecho una acción al límite de lo sucio, pero él es así y él ya sabe lo que ha hecho. Lo que me cabrea son los comisarios. Lo que reclamo es que se apliquen las normas, que el Panel de Comisarios haga su trabajo”, resumió Aleix, muy dolido.

“Puede que los comisarios estuvieran viendo la clausura de los Juegos Olímpicos. Marc fue muy agresivo en la primera salida, demasiado, y también en la segunda. Me molesta que solo se penalice cuando un piloto tira a otro. ¿Para qué tenemos un Panel de Comisarios?”, prosiguió Espargaró, antes de apostillar: “No entiendo nada del trabajo y el comisario del panel. No hay comunicación con ellos, nadie entiendo las penalizaciones. No podemos ganar esta guerra”.

Otro de los asuntos que encoleriza a Espargaró es el relativo al circuito de Spielberg. Este es escenario es, a su modo de ver y al de la mayoría, demasiado peligroso para albergar carreras de MotoGP.

“Hemos dicho muchas veces lo que pasa en este circuito, pero no quiero perder un segundo más porque, al final, hacen lo que quieren. Este circuito no está diseñado para correr en motos. Por poder, también podríamos correr dentro de las ciudades. Si Savadori hubiese impactado con Pedrosa en vez de con su depósito, ahora estaríamos llorando”, criticó el catalán, que volvió a tener que aparcar su RS-GP, tras rompérsele el motor – “una fábrica no puede tener este tipo de problemas en una carrera”, dijo al respecto–.

En el accidente con Pedrosa, Savadori se fracturó el maléolo derecho, circunstancia que le llevará a ser baja para la prueba que se celebrará el domingo que viene, de nuevo aquí, y para la que Aprilia podría plantearse recurrir a Andrea Dovizioso, su probador. “Me gustaría ver a Dovi el fin de semana que viene, porque es un buen piloto y quiero lo mejor para Aprilia”, zanjó Aleix.