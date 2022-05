Aleix Espargaró, "feliz" de dejar MotoGP si no llegaba la oferta de Aprilia

Cargar el reproductor de audio

El jueves antes del Gran Premio de Italia en Mugello, Aprilia confirmó que contaría con Aleix Espargaró y Maverick Viñales durante dos años más. Esto, pone fin a las semanas de discusiones entre el piloto de Granollers y la fábrica de Noale, que se remontan al GP de Indonesia de marzo, cuando el español admitió que las conversaciones con el equipo lo habían dejado "triste" al ver que ambas partes estaban muy separadas en términos laborales.

Espargaró, cuyo nuevo acuerdo tendrá un valor de alrededor de dos millones de euros al año, mantiene que su "deseo" siempre fue permanecer con Aprilia para 2023, pero no tuvo problemas para aceptar 2022 como su último año en MotoGP si no hubiera llegado la oferta.

"Realmente no estaba buscando otras opciones reales", dijo Espargaró el jueves en Mugello. "Dije desde el principio que mi deseo era quedarme en Aprilia, así que era bastante pronto aún para encontrar otras opciones".

"Tengo 32 años, siento que todavía tengo mucha energía para permanecer en este paddock, para mostrar mi potencial. Pero si era hora de irme y probar otras cosas, estaba feliz, y después de Argentina aún más".

"Estoy muy feliz y agradecido por la oportunidad que Aprilia me da para los próximos dos años", agregó Aleix Espargaró.

Aprilia, por su parte, está interesada en ampliar su lista de motos para 2023, y Leopard Racing admitió el mes pasado su interés en hacerse cargo de los espacios de la parrilla de Suzuki el próximo año.

Cuando se le pidió una actualización sobre sus planes para 2023, el CEO de Aprilia, Massimo Rivola, dijo que su fecha límite para encontrar un equipo es "alrededor de estos días".

"Me gustaría decirles que la respuesta es muy pronto, pero en cierto modo será muy pronto si es un sí o un no, porque la fecha límite que dimos es alrededor de estos días", dijo Rivola.

"Aleix [Espargaró] me está presionando para que lo haga. Y si no es posible, continuaremos como lo hicimos hasta ahora. No es que sea algo que tengamos que hacer, es una oportunidad para que nuestra empresa crezca, es una oportunidad para hacer crecer la moto, los pilotos, los ingenieros".

"Es una oportunidad, pero para hacerlo correctamente necesitamos tener un sí o un no en muy pocos días", concluyó.