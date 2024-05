Espargaró: "Si tuviera que hacer un equipo, ficharía a Martín y Acosta"

El de Aprilia tenía muchas esperanzas depositadas en la carrera del Gran Premio de Francia de este domingo, tras las buenas prestaciones que obtuvo de su Aprilia el sábado en la sprint. Además, con la bajada de temperatura, se esperaba que aún tuvieran mejor rendimiento las motos de Noale, pero finalmente Aleix Espargaró se vio envuelto en una especie de partida de bolos, en la que varios pilotos le golpearon reiteradamente.

"No tengo mucho que decir, me han dado por todos lados. Pero yo tampoco he estado brillante, no tenía mucho agarre. Pese a todo no he ido mal, creo que he hecho la segunda o tercera vuelta rápida y creo que el top 5 era real. Pero me ha chocado Enea Bastianini en la chicane (el italiano fue sancionado por ello) y perdí mucho tiempo, luego con Fabio Di Giannantonio y con Fabio Quartararo he perdido muchísimo tiempo recuperando, no tenían ritmo y al final de carrera Franco Morbidelli me ha chocado recto y me ha sacado de la pista en la penúltima curva, me ha adelantado todo el mundo. El Panel de Comisarios creo que debía estar mirando la Champions o cualquier otro deporte, no ha habido nada que hacer", cargó contra los árbitros.

"Los tiempos de la carrera han sido rápidos, se ha bajado el tiempo del año pasado, pero yo no tenía agarre y no iba cómodo como el sábado en la sprint", dijo.

Al principio, pese a todo, Aleix llegó a estar en posición de podio y parecía que tenía opciones.

"Yo también lo pensaba, pero poco a poco la goma trasera se ha ido abajo, he jugado con los mapas pero no he podido parar la moto como quería. Cuando he perdido el ritmo han llegado los problemas y los golpes y nos hemos ido para atrás".

"No estoy contento del fin de semana, pero hay que rematar, no estoy brillante este año, no puedo atacar con el tren delantero. Me gustaría que la próxima carrera en Barcelona fuera un punto de inflexión para nuestra temporada. Creo que la Aprilia funcionará bien en Montmeló", donde estrenará un diseño especial "nunca visto" en su casco.

Cambiando de tercio, Aleix mantiene una amistad casi fraternal con Jorge Martín, el brillante ganador de Le Mans, por delante de Pecco Bagnaia y Marc Márquez.

"He visto parte de la carrera, al principio vi a Jorge cómodo, pero luego le ha costado. Aquí es difícil adelantar, si hubiera salido primero creo que hubiera roto la carrera, porque el ritmo al inicio no fue rápido. Pero también hay que saber ganar así, es muy difícil adelantar a Pecco. Ha demostrado una vez más que es el piloto más en forma ahora mismo".

Por último, le pidieron a Aleix que, si él fuera team manager de un equipo, a qué dos de los tres pilotos del podio elegiría para formar un equipo.

"Todo el mundo va a decir que soy su amigo y compartimos representante, pero los dos pilotos que yo elegiría hoy en MotoGP, y lo juro independientemente de lo que me dice el corazón, son Acosta y Martín. Pedro es el futuro de este campeonato y Jorge es el presente de MotoGP", dejó dicho el de Granollers.