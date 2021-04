Aleix Espargaró: “Ni Ducati es tan fuerte, ni Suzuki o nosotros tan malos”

El paso adelante dado por el fabricante de Noale este invierno ha quedado patente en las dos primeras carreras de la temporada disputadas. En ambas ocasiones Aleix Espargaró estuvo con los primeros y cruzó la meta a cinco segundos del ganador.

Después de ser séptimo en el arranque del campeonato, comenzó el Gran Premio de Doha liderando el primer entrenamiento libre y se metió séptimo en la parrilla de salida. El mayor de los Espargaró llegó a rodar tercero al inicio de la carrera y se mantuvo en el grupo de cabeza durante la mayor parte de las vueltas, pero finalmente cruzó la meta en 10º lugar.

Y es que si bien la mejora de la RS-GP es evidente, también lo es que sigue pecando de falta de velocidad punta. Eso, en un circuito como el de Losail, con una recta de más de un kilómetro, penaliza y mucho. Más aún si tus compañeros de viaje son las Ducati, que fundían a los demás en cada paso.

"Ha sido muy complicado luchar con las Ducati, al menos para mí. No eran más fuertes que nosotros, pero hay una recta muy larga y no te puedes defender", comentó el #41.

La Desmosedici ha demostrado una fortaleza en Qatar que no se ha traducido en victorias. Para Espargaró, lo visto en esta pista no refleja lo que será la temporada de MotoGP.

"Ha sido una locura. Nunca hemos hecho una cosa parecida, dos semanas de test y otras dos de carrera. No es de extrañar que hubiese una carrera de grupo porque las motos de nivel son parecidas. Es normal llegar casi al límite. Ni Ducati es tan fuerte, ni otras motos son tan malas como Suzuki o nosotros. Creo que llegarán pistas de Europa donde sufrirán más y seremos más competitivos", auguró.

Tras haber estado metido en la pelea, la posición final en el Gran Premio de Doha le supo a poco al de Aprilia.

"Estoy contento con mi carrera, pero el 10º puesto es injusto y cruel. Me frustra mucho. He hecho una carrera que me merecía el top 5 como mínimo. En cada vuelta perdía posiciones en la recta y era frustrante", remachó.