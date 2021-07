El segundo piloto de Aprilia para 2022, que formará pareja con Aleix Espargaró, es una de las principales incógnitas del mercado de MotoGP. La marca de Noale ya ha manifestado su interés en ir a por Maverick Viñales tras anunciar su salida de Yamaha, aunque Andrea Dovizioso es otra opción y tampoco está descartado que renueve Lorenzo Savadori.

Dovizioso ha llevado a cabo tres test con la RS-GP en lo que va de año, en Jerez, en Mugello (con lluvia) y en Misano. Hay programadas más pruebas para finales de julio. Por ahora no han trascendido tiempos y ambas partes se han limitado a decir es que fueron "interesantes".

"Dovizioso ha hecho algunas pruebas con nosotros. Hasta ahora no ha sido muy competitivo y parece que no quiere correr. Soy un gran fan suyo, pero es difícil que sea mi compañero de equipo", dijo Espargaró en una entrevista con DAZN, quien después de que en Assen estallase la noticia de que Viñales quería irse de Yamaha no quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que fichase por Aprilia para 2022 e insistió en que solo quiere un compañero de equipo "fuerte".

El trabajo de desarrollo de la RS-GP sigue recayendo sobre los hombros de Espargaró, que también tiene cosas que probar cosas a lo largo de los grandes premios.

"Es difícil desarrollar la moto porque hay que probar las cosas nuevas", comentó. "Aprilia quería que hiciera algunas pruebas durante las vacaciones de verano y que fuera al túnel de viento. Me ayudaría si tuviera un compañero más fuerte, o si hubiera un equipo satélite, porque así podrían repartir el trabajo sobre más hombros y recoger más datos".

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini

En la primavera de 2020, Espargaró renovó con Aprilia por dos años más. Entonces señaló que podría haber sido su último contrato en MotoGP. La evolución de la RS-GP podría hacerle cambiar de opinión.

"Después de sufrir tanto tiempo sería injusto dejar este proyecto", dice el #41. "Me estoy planteando correr en 2023-2024. El año pasado llegaba a casa amargado, desconectaba y era feliz. Lo sopesé mucho con mi mujer y quería cosas que me hiciesen feliz. Tras la llegada de Massimo [Rivola, CEO de Aprilia Racing], durante la COVID-19 hablé con él y eso me motivó un poco. Al probar la moto nueva comprobé que era cierto lo que me había dicho. Veremos qué pasa en el futuro, pero es posible que siga dos años más".