Aleix Espargaró: “En la segunda carrera es más fácil cometer un error que mejorar”

Desde que arrancaron los primeros test de pretemporada en 2021, la parrilla de MotoGP al completo solo ha rodado en Losail, circunstancia que, con vistas a este fin de semana, cuando se llevará a cabo la segunda parada del calendario, pone las cosas extremadamente difíciles a los técnicos, que ya no saben por dónde meterles mano a las motos.

En ese sentido, Espargaró cree que Aprilia todavía debe ajustar algunos parámetros de la RS-GP, con la que el mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona) finalizó el séptimo el domingo pasado, a solo 5,9 segundos de Maverick Viñales, el ganador. Nunca antes una de las motos de la marca de Noale había cruzado la meta tan cerca de la victoria, un dato que de momento valida el paso adelante que el prototipo ha dado este invierno en prestaciones.

“En la carrera demostramos que esta es la mejor Aprilia de MotoGP. Aprendimos mucho, sobre todo con el depósito lleno, cuando perdí bastante terreno. En ese sentido tenemos que cambiar el equilibrio de la moto y tenemos previsto trabajar en ello a partir de mañana”, reconoció Espargaró. “Me encanta Qatar, pero me muero de ganas de ir a correr a otro circuito. Después de haber rodado tanto, casi es más fácil cometer un error que mejorar”, añadió.

A pesar del buen resultado conseguido, el español afirmó habérselo tomado con un poco de calma en el estreno para seguir las directrices que le habían marcado sus jefes, que le rogaron que devolviera la moto al taller, de una sola pieza.

“Massimo [Rivola, el CEO de Aprilia] me lleva diciendo desde los test que vaya al 70%. En la carrera llegamos con facilidad al grupo delantero. Pero, en mi caso, no tenía la mejor de las sensaciones con la goma delantera. Me tocó ser conservador. Si fuera Joan Mir, que es el campeón y tiene que ganar, pues habría arriesgado un poco más. Pero yo no tengo 24 años, tengo 31”, reflexionó el #41, que este 2021 se ha marcado como uno de los objetivos prioritarios el rendir un homenaje a Fausto Gresini, el propietario de las dos plazas con las que corre Aprilia, fallecido recientemente tras contraer el coronavirus: “Quiero lograr un podio y dedicárselo a Fausto”.

Las fotos de Aleix Espargaró en el GP de Qatar 2021 de MotoGP

