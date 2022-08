Espargaró: "Hubiera sido muy difícil hacerlo mejor con esta moto"

Cargar el reproductor de audio

El español llegó al Red Bull Ring a 22 puntos de Fabio Quartararo, el líder de la clasificación general, y se fue a 32 del francés, a la vez que Pecco Bagnaia, el tercero, le recortó 15, quedándose a solo 12 de él.

Los tres triunfos consecutivos del italiano de Ducati, combinados con los delicados momentos que han atravesado Espargaró y Quartararo dan como resultado un aumento de voltaje en la gresca por un Mundial que cada vez está más abierto, y que todavía tiene que repartir 175 puntos divididos en siete grandes premios.

Spielberg se anticipaba como un escenario para Aprilia si tenemos en cuenta los puntos de fuerza y las debilidades del prototipo de la marca de Noale. Las dificultades que encaró el catalán en las sesiones de ensayos, con una caída incluida y su paso por la primera criba de la cronometrada, fueron la prueba más evidente de ello. Por si eso no fuera suficiente trabajo, la elección de la goma trasera más blanda fue una apuesta arriesgada. Y para rematarlo, un problema en el regulador de altura delantero –la horquilla no bajó– le dejó expuesto en el momento de la arrancada, en el que perdió varias posiciones (arrancó el noveno).

Con todos esos contratiempos, Espargaró se las apañó para ir culebreando por entre el pelotón hasta colocarse el quinto, muy cerca de Quartararo, primero, y de Jorge Martín, después.

No obstante, con el paso de las vueltas, su neumático trasero, muy exigido en los primeros compases, comenzó a perder consistencia, hasta convertirle en una presa fácil para Luca Marini (cuarto) y Johann Zarco (quinto).

“Esta vez no tuve el ritmo de los mejores, pero hice media carrera junto ellos. Hubiera sido muy difícil hacerlo mejor con esta moto

Rodé por encima del límite en cada curva. Es una pena que Pecco y Fabio terminaran el primero y el segundo, pero estoy orgulloso de la carrera que hice”, resumió el de Aprilia, que insta a la fábrica italiana a resolver el problema con la horquilla delantera que le perjudicó en la salida, uno de los momentos más decisivos.

“No pude clavar la en la salida y perdí muchas posiciones. No me había pasado en todo el año, pero aquí me ocurrió el sábado y me volvió a pasar en la carrera. Evidentemente me cabreó mucho. Perdí mucho terreno, porque sin ese sistema los valores de la entrega de potencia no son los adecuados. Después de eso, con la goma blanda trasera, empujé mucho para recuperar posiciones y acabó destrozada, sin tracción y derrapando mucho en las rectas”, relató el #41, que se quedó sin armas por esos problemas de tracción, y por los que arrastraba en las frenadas. “Todo el fin de semana me costó mucho parar la moto, y eso que lo intentamos todo, con cambios de geometría y pesos”, remachó Espargaró.