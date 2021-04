Aleix Espargaró: “El diagnóstico de Dovizioso es exactamente el mismo que el mío”

El primer piloto de la marca de Noale terminó el séptimo y el décimo en las dos primeras carreras que se disputaron consecutivamente en Qatar, una pista que evidenció la falta de pegada de la moto italiana, sobre todo en la recta principal que preside la instalación, y que tiene más de un kilómetro de cuerda.

Precisamente por eso, el catalán no ve el momento de probar la nueva RS-GP en Portimao, una montaña rusa en la que la potencia, sobre el papel, no será tan determinante a la hora de pelear por la posición.

Preguntado sobre las jornadas de prueba de Dovizioso, el español afirmó no tener demasiada información al respecto, más allá de un par de comentarios que le hicieron los jefes.

“No dispongo de mucha información del test de Andrea. Lo que me han dicho es que Dovizioso hace exactamente el mismo diagnóstico sobre la moto que yo”, destacó Espargaró, que de cualquier forma rebajó la euforia sobre un hipotético wild card del italiano.

Dovizioso no cierra la puerta: Dovizioso: “Habrá otro test en Mugello y después hablaremos de hacer wild card”

“No creo que Andrea probara demasiadas cosas que pudieran ayudarme. Creo que fue más un ensayo para recuperar sus sensaciones. Diría que mi estilo de conducción se basa más en el paso por curva, mientras que el suyo es más de parar y arrancar. Pero eso creo que también se debe a que pilotó durante los últimos años con Ducati, que no lo permitía”, reflexionó el #41, que tiene muchas ganas de seguir midiendo el potencial de su nuevo prototipo con las demás motos, para tratar de ratificar el paso adelante que se intuye.

“Después de las dos carreras que hicimos en Qatar creo que este circuito nos debería ir bien. Nunca antes me había sentido tan competitivo en Qatar como este año. Y eso que la recta nos penalizaba. Me puse muy nervioso, porque me adelantaban y luego, al haber rodado tantos días allí, ya no podía recuperar en las frenadas”, argumentó el de Aprilia, a quien también se le preguntó sobre el regreso de Marc Márquez.

Como no podía ser de otra forma, Espargaró celebró la reaparición del de Honda, sobre todo por la vertiente humana. “Sobre la vuelta de Marc, dejando a un lado lo deportivo puro y duro, a nivel humano no me quiero ni imaginar lo que ha pasado. Con su ambición, tanto tiempo lejos y sin saber si podía volver a correr o no, tiene que haber sido horrible”, zanjó Aleix.

Las fotos de la temporada 2021 de Aleix Espargaró en MotoGP

