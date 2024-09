Espargaró defiende la radio en MotoGP: "Es bueno para el espectáculo"

Uno de los grandes focos de atención del pasado test de Misano de MotoGP fueron las pruebas del nuevo sistema de radio que el campeonato introducirá en la temporada 2025. El plan es que esta herramienta, que ya se utiliza en otras categorías, sirva para que Dirección de Carrera se comunique con los pilotos y les mande mensajes directos mientras están subidos en la moto.

Varios de los protagonistas de la parrilla de la categoría reina se han mostrado en contra de utilizar la radio. Por ejemplo, el vigente campeón del mundo, Pecco Bagnaia, que sostiene que no lo utilizará por más multas que se lleve, sosteniendo que no necesitan más distracciones en un deporte tan peligroso como el motociclismo. Algo similar dijo Pedro Acosta, a quien el sistema no le "hace gracia" pese a que reconozca que funciona bien.

Sin embargo, también hay voces a favor de esta novedad, y una de ellas es la de Aleix Espargaró. Aunque el piloto de Aprilia no vaya a utilizar la radio de forma regular en 2025, ya que se retirará a finales de la presente campaña como piloto a tiempo completo para pasar a ser probador de Honda, está convencido de que mejorará el espectáculo a través de la televisión, y también la seguridad.

De hecho, ha sido uno de sus grandes valedores junto a Dorna, la empresa promotora de MotoGP, puesto que lleva probándola desde hace tiempo. Así lo explicó durante las pruebas colectivas en Misano, junto a algunos de los problemas que están encontrando por el momento: "Creo que soy uno de los que más está presionando a Dorna para tener la radio, pero no es fácil. Uno de los mayores problemas en este momento es el sistema GPS. No es fácil, pero estamos trabajando duro en ello, y en cuanto esté listo será lo mejor para el espectáculo".

"No se tratará sólo de comunicación, sino también de seguridad en caso de caída. Y creo que será bueno para el espectáculo. Una de las claves del éxito de la Fórmula 1, aparte de Netflix ['Drive to Survive'], ha sido la radio. Desde mi punto de vista, es una de las cosas más divertidas de la F1. Prefiero nuestro espectáculo, pero si hay que coger lo que ellos hacen bien, la radio es una de sus cosas buenas", siguió, pensando en que MotoGP pueda pescar algo en lo que tiene montado el principal campeonato de cuatro ruedas.

De hecho, pensando en el show, el de Granollers puso como ejemplo el Gran Premio de San Marino del pasado domingo, en el que la lluvia jugó un papel clave y obligó a todos los equipos a pensar en la posibilidad de cambiar de moto de seco a la de mojado, como finalmente hicieron Jorge Martín y otros, erróneamente: "Imaginaos si el domingo hubiera preguntado al equipo si debía parar o no, qué querían que hiciera, y si Antonio Jiménez [su jefe técnico] me hubiera estado gritando algo, y yo hubiera podido hablar con él... Creo que podría ser divertido para la gente".

Así, el #41 no tiene del todo claro que la radio vaya a desconcentrar a los pilotos más que a ayudarles en circunstancias concretas de carrera: "Hay que averiguarlo [si desconcentrará], nadie lo sabe. Lo más fácil para un piloto es decir, '¡ah, me va a desconcentrar!' ¿Por qué? Hay que intentarlo. Es peor tener que activar el dispositivo de altura trasero todo el tiempo. Tienes que hacerlo siempre, y luego frenar fuerte para desactivarlo. Si hace cinco años le hubieras dicho a un piloto que tendría que pulsar un botón cada vez que acelerara... Es mucho peor. Llegan nuevas tecnologías, y tenemos que probarlas. Quizá al final sea peligroso y lo eliminemos, pero no lo creo".

"Obviamente, hay circuitos, como Misano por ejemplo, en los que será muy difícil hablar, mientras que en Malasia será muy fácil [por la presencia de rectas]. Todo depende. Pero hay que acostumbrarse a las nuevas tecnologías, hay que probar, equivocarse, volver a testar y ver hasta dónde se puede llegar. Va a ser divertido, creedme. Dorna trabaja mucho en la seguridad del casco, y con las marcas. Esto no es algo que empezara ayer, yo fui el primero en probarlo y han pasado más de tres años. Así que cuando el sistema llegue, estará más que listo, será seguro y muy divertido", remachó.