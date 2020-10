El pasado fin de semana, en este mismo circuito, Aleix logró clasificarse directamente para la Q2, mientras que este sábado quedó cortado en la Q1 por poquísimo, por lo que tendrá que salir el 13º en parrilla.

“Nunca estoy contento cuando acabo el 11, el 12 o el 13, me da igual la distancia, como si entro a un segundo del primero en carrera. Pero hoy sí estoy contento porque he hecho una vuelta impresionante. No he podido encontrar un buen espacio en la Q1, solo tenía a Rabat a tres segundos (por delante) y he hecho una vuelta muy, muy rápida de 47.3 que me hubiera valido para salir desde la segunda fila en la siguiente Q2", comentó Espargaró.

"No hay más, pierdo mucho en aceleración y en el T4 en las dos rectas es donde sufro más. Es difícil ir más rápido de lo que hemos ido. La verdad es que estoy satisfecho del nivel en el que hemos rodado, cerca de los mejores. Creo que es imposible ir más rápido con esta moto en esta pista de lo que he ido hoy en la crono”.

Por 69 milésimas, Aleix no pasó el corte y, por tanto, debe afrontar la carrera saliendo desde la quinta fila de la parrilla.

“Es difícil adelantar aquí, muy difícil. He podido dejar todas las Ducati detrás menos la de Zarco, así que esto ya es un pasito adelante. Hay que ser muy agresivos las dos primeras vueltas. Normalmente, con neumáticos nuevos y depósito lleno soy un poquito más competitivo que los demás pero tomando más riesgos, y en Misano, por ejemplo, tomé demasiados. Así que habrá que arriesgar, pero me cuesta mucho adelantar en este circuito”, explicó el de Aprilia.

Por último, Espargaró valoró las opciones en general de cara a la carrera de este domingo.

“A mí el que me gusta más, sobre todo a nivel de ritmo, es Mir. Va muy deprisa, trata súper bien el neumático, tiene un estilo muy suave con el gas y tanto él como Rins, para mí las dos Suzuki, siguen siendo los favoritos. Nakagami tiene mucho ritmo, pero hace ocho carreras que lo tiene y no termina de acabar en el podio, quizá mañana sea su día porque está yendo muy, muy rápido. Pero si tuviera que jugarme mi dinero sería por las dos Suzuki”, zanjó el de Granollers.