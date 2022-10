Aleix Espargaró: "Siento que aquí puedo arriesgar"

Cargar el reproductor de audio

Phillip Island.- El de Aprilia llegaba a Australia el jueves asegurando que a tres carreras del final, había llegado el momento de arriesgar, un sentimiento que mantiene superadas las dos primeras jornadas del fin de semana.

Al final del día, Aleix Espargaró logró clasificarse cuarto y saldrá desde la segunda fila de la parrilla tras hacer trabajo de equipo junto a su compañero Maverick Viñales.

"Maverick me ha ayudado mucho, pero en la última curva me he echado encima de él y he tenido que cortar; si no, podría haber hecho la pole. Creo que en ese punto iba una décima por delante de la vuelta de Jorge Martín. Ha sido un buen trabajo y quiero darle las gracias a Mack", reconoció.

Pese a que de hecho, Viñales le molestó un poco en esa vuelta, Espargaró considera que no fue el caso.

"Si él hubiera hecho una buena vuelta puede que no le hubiera podido seguir. Yo no voy cómodo detrás de otro piloto", apuntó.

Pese a que el propio Pecco Bagnaia no le ve al mismo nivel de Fabio Quartararo o él mismo, Aleix sí se ve en la lucha.

"Yo no veo a Pecco o Fabio con mejor ritmo que nadie, ni tampoco mejor que el mio. Yo soy el que tiene menos que perder, tengo que recuperar 20 puntos, así que tengo que arriesgar y siento que aquí puedo arriesgar, no como en Japón o Tailandia", indicó.

Sobre la estrategia de carrera y la gestión de las gomas, el de Aprilia lo tiene claro.

"Iremos todos muy juntos en las primeras 15 vueltas. Ganará el que mejor cuide la goma trasera", fue la sentencia.

"Creo que correré con la goma dura trasera, y si con ese compuesto soy capaz de estar con ellos en las primeras diez vueltas, creo que tendré ventaja al final", fue su pronóstico.

"Aquí estamos en línea tres o cuatro pilotos para estar peleando por el triunfo", zanjó.