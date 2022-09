Espargaró sigue "mirando a Quartararo" y le importa "cero" perder una plaza en la general

Cargar el reproductor de audio

Aleix Espargaró, como en Austria hace dos semanas, acabó sexto y continuó cediendo puntos al líder del Mundial, Fabio Quartararo, aunque solo fueran unos pocos para estar ahora a 33 puntos del líder. Lo que si ha cambiado es que el de Aprilia ha perdido la segunda plaza de la general en favor de Pecco Bagnaia, que con su cuarta victoria seguida escala al segundo puesto de la general, algo que a Aleix le importa "cero", estando únicamente focalizado en el líder.

El de Aprilia había señalado los circuitos de Austria y Misano como difíciles para él, marcándose el objetivo de ceder los menos puntos posibles.

"No he sido muy competitivo durante todo el fin de semana, en carrera no me he encontrado mal, sobre todo al principio, he sido rápido pero no lo suficiente, pensaba que iba a poder atrapar a Fabio Quartararo, pero no he estado al nivel de Maverick Viñales", que fue tercero al final.

"La verdad es que Maverick aquí siempre es muy rápido y en los cambios de dirección no podía mantener su misma velocidad", añadió.

Aleix sale aliviado de esta dos carreras "complicadas" para él.

"Ya dije a principio de año que Austria y Misano eran dos carreras que me preocupaban bastante, salimos con dos sextos puestos. Antes de Assen estábamos a 32 puntos del líder, ahora estamos a 33. Hay que ser positivos".

Aleix fue rápido en los dos primeros tercios de la carrera, pero el de Aprilia identificó lo que le impidió estar más adelante.

"Tenía que haber salido más arriba en parrilla. He hecho unas muy buenas primeras vueltas, pero de haber salido bien clasificado habría estado con los tres de delante, detrás de Maverick, y quizá hubiera aguantado. Ha habido muchas vueltas que he rodado al mismo ritmo que ellos. Pero sabemos que en MotoGP si no sales de las primeras filas de parrilla estás vendido".

Austria y Misano eran carreras marcadas como malas para Aleix, pero ahora vienen buenos circuitos para el catalán y la moto parece estar en su mejor momento.

"Tenemos un buen plan de motores para lo que nos queda y ahora vienen carreras fuera de Europa, este año hemos sido más competitivos que la Yamaha y la Ducati fuera de Europa. Obviamente me hubiera gustado recuperar puntos, pero hemos pasado dos circuitos muy complicados y sigo a 33 puntos, no es muchísimo. Algo habré hecho bien hasta ahora para estar a esa distancia del líder a estas alturas del campeonato. Así que vamos a confiar".

Al que se ve muy sólido y muy fuerte es a Pecco Bagnaia, que ahora se ha colocado segundo de la general (a 30 puntos de Fabio) adelantando a Aleix.

"Perfecto, estoy a 33 puntos del líder", una respuesta que no deja dudas, el de Aprilia ve más rival aún al francés que al italiano. "Qué queremos, ser primeros o segundos del Mundial… pues eso, estamos a 33 puntos", insiste Aleix focalizado en Quartararo, que cuando se le recordó que ahora es tercero del campeonato aseguró que eso le importa "cero".