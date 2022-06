Aleix Espargaró: "Somos los más rápidos, pero mañana no valdrá solo con eso"

Cargar el reproductor de audio

Tras poner el broche de oro el sábado, Aleix Espargaró puede presumir de haber roto el récord de la pista dos veces, haber liderado casi todas las sesiones y haberle arrebatado la pole, por 31 milésimas, a Pecco Bagnaia.

El piloto de Granollers se encuentra en casa, en una pista con unas temperaturas cada vez más elevadas que truncarán el curso de los neumáticos en el paddock de MotoGP.

"No está siendo nada fácil. Es una pista muy difícil, me gusta mucho, pero por el tipo de grip que hay me está costando igual que a todos", introdujo el piloto español tras concluir el sábado. "Es difícil saber extraer el máximo del neumático sin destrozarlo. Es muy difícil conseguir esa línea fina".

El Circuit de Barcelona - Catalunya es una de las pistas con el grip más bajo del campeonato. Por ello, Aleix Espargaró se sirvió del rebufo de su compañero en Aprilia, Maverick Viñales, para exprimir al máximo su RS-GP.

"El problema no es ir rápido, lo difícil es ir rápido sin destrozar el neumático. En el crono sabía que tenía opciones, pero va a ser muy fácil hacer un error, hoy se cerraba la dirección todo el rato. Le he podido coge el rebufo a Maverick [Viñales] y me ha ayudado mucho, así que le quiero dar las gracias".

Estas premisas invitan a pensar que la carrera podría ser cosa de tres: Aleix Espargaró, Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo.

"Creo que [nosotros] hemos sido los más rápidos, pero cuando el grip es así de bajo, puede pasar de todo. El año pasado ganó una KTM aquí, así que no va a valer con solo ser rápidos. Será difícil mantener el neumático hasta el final", admitió el catalán.

"Sí que creo que somos los más rápidos a priori, pero mañana habrá un buen show".

"En Argentina tenía la sensación de que tenía más margen con los demás y no me costaba mucho hacer el tiempo. Aquí voy muy al límite y Argentina fue un mundo ideal, pero eso no existe, así que veremos si vuelve a pasar este año".

"Es un orgullo y una responsabilidad ser el primer piloto español de este gran premio y de la clasificación, es todo muy raro y acepto esa responsabilidad con mucho orgullo y voy a intentar hacer de todo para ganar", zanjó Espargaró.

