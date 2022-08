Espargaró: "No es excusa, pero sin la lesión hubiera podido luchar por ganar"

Cargar el reproductor de audio

Hasta el último entrenamiento libre del fin de semana Aleix Espargaró se había mostrado como el piloto más rápido en la pista, y ante él se abría una gran oportunidad por la sanción de vuelta larga que debía pagar Fabio Quartararo durante la carrera. Sin embargo, todo cambió cuando en los primeros compases del FP4 el de Aprilia sufrió una fortísima caída que condicionó absolutamente su carrera.

Al final, Aleix cruzó noveno la meta cediendo, como mal menor, solo un punto con Quartararo, que le precedió en bajo la bandera de cuadros.

“Me sentí bien, sinceramente. El dolor no era una excusa. Obviamente, no pude moverme libremente sobre la moto y ayudarla a girar. Sentí bastante dolor toda la carrera, todo el cuerpo, pero no fue insoportable. Y es una pena porque no pude adelantar, no pude ser agresivo, no pude ganar posiciones durante la carrera. No terminé lejos del ganador pero durante la carrera no tuve el ritmo y es una pena no poder luchar por la victoria”, explicó Aleix.

El segundo puesto de su compañero Maverick Viñales anima a pensar que, en plenas condiciones, Aleix hubiera podido luchar por la victoria.

“Sí, pero no me gusta pensar estas cosas. Quiero decir, las carreras son las carreras, tienes que demostrarlo durante todas las vueltas. Creo que tenía mejor ritmo y podría haber luchado por la victoria, pero eso hay que demostrarlo en carrera”, apuntó.

“En la carrera de hoy no pude entender nada. Si saco la clasificación, entiendo cero de motos. Ambas Ducati no tenían ritmo durante todo el fin de semana y ambas ganan. Hicieron un trabajo extraordinario hoy, no entiendo de dónde sacaron el ritmo. Bezzecchi estuvo muy fuerte, terminó décimo, Fabio estuvo muy fuerte y terminó conmigo, la KTM en el grupo de cabeza, Bastianini quedó fuera del top 15 el viernes. Realmente no entiendo qué pasó hoy, tuve cero tracción en el lado derecho. Esto es MotoGP, es bonito y espectacular. Las próximas ocho carreras, la última parte del campeonato, van a ser divertidas”, avisó.

Pese a todo, en la última vuelta Aleix tuvo un intento de adelantamiento a Quartararo, algo impensable viendo como habían ido las cosas.

“Era imposible adelantar en la última vuelta, estaba muy lejos de él pero tenía que intentarlo. Solté el freno delantero y me fui, pero desafortunadamente sabía que era solo un punto, pero no era una cuestión de puntos, era una cuestión de acabar delante. Lo intenté, pero desafortunadamente hoy perdí una buena oportunidad de recuperar puntos”, se lamentó.

Ahora Aleix tendrá una semana completa para recuperarse antes de viajar a Austria y recuperarse completamente.

“Espero que sí. Ahora siento dolor por todas partes. Los pies están mejor que ayer, puedo caminar. Pero tengo mucho dolor en las piernas, en el cuello, en la espalda. Así que tendré que descansar bastante la próxima semana y mañana iré a la Clínica Dexeus [en Barcelona] para hacerme más pruebas, un escaner completo de mi cuerpo para ver si no tengo nada roto. Pero creo que con una semana de recuperación llegaré bien”, espera el catalán.

Una cita la austríaca que puede ser buena para las Aprilia.

“Creo que este año la Aprilia está funcionando bastante bien en todas partes. Casi todas las carreras subimos una moto al podio, lo cual es bueno. Seguro que Austria es una muy buena pista para Ducati, es bastante fácil para ellos, tienen una moto muy potente y será difícil ganarles allí. Pero este campeonato está muy abierto, nunca sabes cuándo puedes ganar, espero poder luchar de nuevo por el podio en Austria”.

Por último, el segundo del Mundial considera que la victoria de Pecco Bagnaia le mete de nuevo en la lucha por el campeonato.

“Exacto, hoy creo que realmente dieron un gran paso en el campeonato. No lo va a tener fácil porque tienen dos carreras de desventaja, pero tienen muchas motos y pueden hacer mucho trabajo en equipo. Y ahora vamos a dos pistas que son buenas para Pecco, Austria y Misano, así que creo que todo está abierto. Creo que tendremos unas últimas ocho carreras muy, muy apretadas del campeonato”, zanjó el de Granollers.