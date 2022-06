Espargaró: "Con la vibración del neumático estoy contento de acabar cuarto"

Cargar el reproductor de audio

El corredor español salía cuarto en parrilla, se puso tercero en la primera curva y ascendió al segundo puesto con la caída, en los primeros compases, de Pecco Bagnaia. Sin embargo, el de Aprilia se vio superado por Johann Zarco, al que no pudo responder. Pese a ello, Aleix Espargaró se mantuvo en posición de podio, tercero, casi todas las vueltas, hasta que a dos del final, Jack Miller, que venía en remontada tras tener que hacer una long lap, aprovechó que el catalán se fue largo a final de recta para pasarle y relegarle al cuarto puesto final.

Con la victoria de Fabio Quartararo, el francés se escapa un poco más (172 puntos) de Aleix (138) en la general, aunque el de Granollers se mantiene segundo.

“No fue una buena carrera. A la que he puesto gomas nuevas, el delantero comenzó a vibrar. No entiendo cómo pude terminar cuarto con esa vibración. Ahora me interesa poco lo qué me digan los técnicos de neumáticos”, se quejó Aleix al final del día, recordando, sin hacer referencia, a que fueron los técnicos los que le rogaron que fuera conservador con las gomas en Barcelona al principio de la carrera, una estrategia que le condenó ante Quartararo, que no lo fue y ganó por paliza.

“En una carrera así es fácil terminar el décimo. Fue muy complicado pilotar en estas condiciones. La gráfica muestra un chattering increíble. Fui súper lento, pero mi potencial era para terminar el segundo”, trató de explicar.

Al parecer, los problemas con el neumático delantero fueron recurrentes durante el fin de semana.

“El viernes le pasó a hasta siete pilotos y a Joan Mir, en la cronometrada del sábado. Es evidente que hubo un problema con la goma delantera”, se lamentó.

Con esta nueva victoria de Quartararo, el campeonato se tiñe completamente de Yamaha, una observación que el de Aprilia no comparte completamente.

“El Mundial no está tan difícil, porque si se cae Fabio la cosa cambia. El problema no son los puntos, porque tampoco son tantos (34). El problema es que Fabio va más rápido que yo”, aclaró.