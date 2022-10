Espargaró: "La sensación es que no tenemos nivel para estar siempre con los mejores"

Cargar el reproductor de audio

Phillip Island.- El de Aprilia llegaba a Australia a 20 puntos del líder, Fabio Quartararo, y sale de aquí a 27 del nuevo dominador del campeonato, el italiano Pecco Bagnaia, un paso atrás importante en sus aspiraciones de mantener la opción de ser campeón del mundo hasta Valencia.

Como ha pasado en más de una ocasión este año, el español se veía preparado y con fuerzas de pelear por cosas importantes, pero la moto no acompañó y tanto él como su compañero, Maverick Viañales, se quedaron sin respuesta en la pista.

"Yo lo he hecho todo, tenía la velocidad, iba rápido, pero el control de tracción cada vez fallaba más, la moto no aceleraba nada, he cambiado todos los mapas pero la moto no avanzaba, los dos pilotos (en relación a Viñales) hemos tenido el mismo problema, no sé que ha pasado, cortaba la electrónica todo el tiempo", se lamentó Aleix.

El corredor apuntaba a un nuevo fallo electrónico, y no es el primero que tiene.

"No lo entiendo, una vez más, es muy frustrante. Me da la sensación de que estamos dejando escapar este Mundial, estamos cometiendo muchos errores y cuando hay delante un piloto y una moto con tanto nivel como Pecco y Ducati, todo se va al traste", advirtió.

"Lo difícil en MotoGP es ir rápido, he salido bien y estaba con los de delante, pero cuando los neumáticos han empezado a gastarse la moto no aceleraba, no avanzaba, nada que pudiéramos hacer, tanto yo como Maverick nos hemos ido para atrás", recordó.

"Da rabia porque cuando no eres competitivo, como pasó en Misano o Austria lo aceptas, pero cuando vas rápido y la moto no funciona es frustrante", insistió.

Con ese nuevo traspié, ahora Aleix se distancia un poco más del liderato, pero no quiere arrojar la toalla con dos carreras y 50 puntos aún en juego.

"Todo es posible, estamos vivos, si antes de empezar la temporada me dicen que a dos carreras del final estaría con posibilidades, lo hubiera firmado. Junto con Pecco y Fabio, creo que soy el único que aún puede ganar el Mundial. Todo puede pasar y lo voy a intentar hasta el final", dijo.

Pese al gran paso adelante que Aprilia ha demostrado, sobre todo esta temporada, Aleix se mostraba desencantado.

"Lo he intentado, he salido agresivo, he adelantado a Fabio en las primeras vueltas, pero al final llega un momento en el que tienes la sensación de que aún la moto, yo o el equipo, no tenemos el nivel suficiente para estar con los mejores en todas las carreras", zanjó.