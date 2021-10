Aleix Espargaró necesita una explicación a las cinco caídas en Austin

Aleix Espargaró fue la única Aprilia en pista en Austin el pasado fin de semana después de que su compañero de equipo Maverick Viñales no participara en el gran premio tras la trágica muerte de su primo de 15 años Dean Berta Viñales en una caída en la carrera del Mundial de Supersport 300 en Jerez una semana antes.

El catalán tuvo más problemas que la mayoría con los baches del Circuito de las Américas con la RS-GP, y solo pudo clasificarse en la 19ª posición de la parrilla tras una caída en la Q1.

Los problemas del piloto de Aprilia continuaron en la carrera del domingo y en la novena de las 20 vueltas se fue al suelo en la curva 13.

Esa fue su quinta caída en tres días en Estados Unidos, lo que dejó a Espargaró furioso y en busca de respuestas, ya que considera que la Aprilia no debería haberse visto más afectada por los baches que el resto de motos.

"Estoy muy frustrado, ha sido una pesadilla, sinceramente", dijo Espargaró tras su cuarto abandono en 2021.

"En realidad, mi frustración es muy alta porque no tengo una respuesta clara a la pregunta. Obviamente, los baches no ayudaron, mi moto era muy, muy difícil de conducir, pero los baches estaban ahí para todos".

"Se puede ir más o menos rápido en un circuito o en otro. Terminé primero en el test de Misano, así que quizás podamos ir a otro circuito donde podamos luchar por el octavo puesto. Pero más o menos el nivel es siempre similar. Pero en esta pista no encontré el camino".

"No estaba apretando tanto en la carrera, porque el objetivo era terminar, lograr un par de puntos y volver a casa. Así que empecé a adelantar a algunos pilotos: [Franco] Morbidelli, [Iker] Lecuona, [Andrea] Dovizioso, Alex Márquez. Pero mi ritmo no era rápido, estaba perdiendo un segundo respecto a los de cabeza, o incluso más, y me volví a caer".

"No tengo explicación. Lo siento mucho por mi equipo, porque cinco caídas son muchas. Y tener una sola Aprilia en América y caerse cinco veces e irse a casa sin puntos no es bueno. Así que estoy enfadado, pero espero que podamos encontrar una explicación. Podemos olvidar este fin de semana, la temporada ha sido muy buena, pero necesito una explicación".