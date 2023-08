Espargaró: "En Aprilia estamos fundiendo los sensores de la presión"

Aleix Espargaró era consciente de que el del Gran Premio de Austria iba a ser un fin de semana difícil para él y para Aprilia. El piloto de Granollers ya avisó de que el Red Bull Ring era la criptonita de la moto de Noale, algo que se acabó cumpliendo. Concretamente, el #41 cerró la décima cita de la temporada 2023 con una séptima posición en la carrera al sprint y con una novena en la larga del domingo.

Pasada la acción en pista, el catalán quiso hacer balance de la situación, y aunque señaló a los problemas de la RS-GP también se señaló a él mismo, puesto que admitió que no había estado del todo fino en los tres días.

Sin embargo, en declaraciones a varios medios entre los que estaba Motorsport.com, Espargaró también destacó la actuación de su compañero, Maverick Viñales. El de Roses terminó octavo en la sprint y sexto en carrera en uno de sus grandes premios más fuertes según Aleix, lo que también da cuenta de que la Aprilia no estaba para tirar cohetes en Spielberg.

"Ha sido un fin de semana difícil, no he estado a la altura", comenzó diciendo. "Ni yo ni la moto, [pero] sobre todo yo. Es una pista [en la que] nos cuesta mucho parar la moto, no es mi estilo de pilotaje. Para mí, aunque Maverick no haya brillado en cuanto a posición final, para mí pocas veces le he visto a un nivel tan alto como aquí desde que soy compañero suyo en Aprilia. Y aun así, pilotando como lo ha hecho todo el fin de semana no le ha dado para pelear por el podio o por la victoria. Así que significa que en Aprilia tenemos que trabajar más en este tipo de circuitos".

Uno de los problemas que se han destacado de la moto italiana, y sobre el que ha puesto el foco especialmente Viñales durante los últimos fines de semana, es su sistema de salida. Aunque Aleix dio a entender que había mejorado, algo que notó en la prueba del domingo, sí que sufrió con él en los dos días anteriores. El catalán está en sintonía con su compañero de garaje y sostiene que aún debe mejorar.

"Este domingo sí [se notó mejor el sistema de salida], durante el viernes y el sábado hemos tenido muchísimos problemas. La moto hacía 'spinning' y se me paraba, lo habéis visto en algunos entrenos, que he tenido que volver empujando con la moto al box. Pero esta mañana hemos descubierto el motivo".

"El sistema de salida de Aprilia tiene que mejorar mucho. No me puedo quejar, porque realmente no paran de trabajar, no paran de traer cosas, pero a veces trabajas mucho mucho y los resultados no son los que te gustarían. Hay otras marcas que seguro que están trabajando mucho y no son competitivas. Nosotros en el tema del embrague [tenemos] a un departamento entero trabajando, no paran de traer cosas y hemos mejorado respecto a nuestros tiempos del año pasado, pero no es suficiente", comentó Espargaró.

Por último, al piloto de 34 años también le preguntaron sobre si hay alguna novedad con la norma que MotoGP introdujo en Silverstone, referente a las presiones mínimas de los neumáticos. Aleix descubrió otro problema de la Aprilia.

"Ayer [por el sábado] nos controlaron las presiones a nosotros dos, pero creo que no pueden controlarnos mucho, porque las Aprilia estamos disparando mucho la temperatura de delante y estamos fundiendo los sensores. Creo que no nos podrán controlar. Aquí las presiones están al doble del mínimo. Aunque salgas pinchado, la goma se hincha sola. Hemos batido el récord de temperatura del sábado, es mucho más que las demás fábricas. La moto es inconducible, también porque Maverick y yo intentamos sobreconducir. Yo estoy reventado físicamente", dijo para finalizar.