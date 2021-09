Aprilia no está "10 pasos por detrás de Yamaha", dice Aleix Espargaró

Espargaró se mantuvo en posición de podio durante las 20 vueltas de la carrera de MotoGP en Silverstone y se defendió de Jack Miller en la última para conseguir su segundo cajón en la categoría tras el del GP de Aragón 2014.

Así, también le dio el primer podio a Aprilia en la era MotoGP, el primero del fabricante de Noale desde Donington Park en el año 2000 (500cc).

Todos los podios de Aprilia en 500cc/MotoGP

Año Gran Premio Piloto Posición 1997 Holanda Doriano Romboni 3º 1999 Francia Tetsuya Harada 3º 1999 Gran Bretaña Tetsuya Harada 3º 2000 Italia Jeremy McWilliams 3º 2000 Gran Bretaña Jeremy McWilliams 3º 2021 Gran Bretaña Aleix Espargaró 3º



La decisión de Viñales de abandonar Yamaha para irse a Aprilia fue cuestionada en un principio, pero Espargaró dice que su resultado en el GP de Gran Bretaña ha demostrado que el cambio no es como dar "10 pasos atrás".

El resultado del #41 llegó apenas dos semanas después de que Aprilia confirmara el fichaje de Maverick Viñales para 2022 tras su suspensión y separación definitiva de Yamaha después de la doble cita en Austria.

"Respecto a Maverick, sí, evidentemente si alguien te dice a principio de temporada que vas a romper con Yamaha y te vas a Aprilia, le dirías que son 10 pasos atrás", dijo Espargaró. "Obviamente, la forma cómo terminó con Yamaha no fue agradable, pero no es tan malo porque la Aprilia es una moto competitiva".

"Todavía no estamos al nivel de las Yamaha, por supuesto, pero estamos en el camino y creo que disfrutará pilotando la Aprilia. Sí, tendrá que adaptarse porque es una historia completamente diferente a la de Yamaha, pero como he demostrado hoy la moto está en el camino".

Comentando su batalla en la última vuelta con Miller para asegurarse el podio, Espargaró admite que cometió un error en su planteamiento, ya que estuvo demasiado centrado en tratar de alcanzar a Álex Rins, que era segundo.

"En la última vuelta he cometido un gran error porque estaba centrado solo en Alex para intentar atacarle por el segundo puesto y no me importaba realmente quién venía", explicó Espargaró. "Y esto fue un gran error porque abrí la puerta en la última chicane".

"Pero creo que hoy he pilotado con bastante suavidad, con bastante inteligencia, ahorrando neumático trasero para tener más tracción que Jack. Luego he podido recuperar la tercera posición. Hoy [domingo] el podio era mío, estaba plenamente convencido", remachó.