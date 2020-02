Espargaró: “La Aprilia 2020 es muy prometedora”

Sepang.- Para Aprilia, 2020 es un año clave, cambio de motor, incluso de concepto, y una gran apuesta por el proyecto de MotoGP, en el que Aleix Espargaró es la punta de lanza, sobre todo a raíz de los problemas de su compañero Andrea Iannone por una suspensión de la FIM tras un positivo en un control de dopaje.

Tras la primera jornada de ensayos en Sepang, pidieron a Aleix que comparara la moto de este año con la de 2019.

“Definitivamente es mucho mejor. Difícil de comparar porque todo es muy nuevo en cada área. Lo mejor que diré es el giro; cuando sueltas el freno delantero, la moto gira un poco más. La posición del piloto también es mucho mejor. El carácter del nuevo motor es mucho más fácil de manejar: es súper eléctrico. Todavía nos falta mucha aceleración, pero en general es el primer día y estoy satisfecho. Creo que esta moto tiene mucho más potencial”, valoró el de Granollers.

El giro en las curvas era uno de los problemas de la Aprilia, que desde la versión 2017 empeoró ese aspecto. Ahora ha vuelto a girar como entonces.

“Sí, diría que aún más. Pero aparte del giro, diría que la estabilidad general y la suavidad de toda la moto son increíbles. Me recuerda un poco a la Forward Yamaha que monté hace cinco años [2014], y esto es muy bueno porque creo que fue una de las mejores motos que he tenido. Así que creo que estamos solo al comienzo, pero estamos en el buen camino”.

Una de las claves del cambio de Aprilia es la llegada de Massimo Rivola desde la F1, que ha intensificado el progreso con nuevas ideas.

“Viene de un mundo completamente diferente, pero es un tipo muy inteligente y lo que está haciendo es mejorar cada cosa y hacer que trabajemos como un gran equipo. Creo que en el pasado, Aprilia siempre ha sido una marca muy grande, pero estábamos trabajando un poco como un equipo pequeño, y esto fue un error. Ahora cada área del equipo ha mejorado y crecido. Tenemos algunos nuevos ingenieros. Es cierto que algunos vienen de la F1 con ideas nuevas, por lo que tenemos que darles más tiempo porque la moto es muy nueva, pero también los ingenieros comienzan a trabajar estos últimos tres o cuatro meses. Necesitan más tiempo para mejorar la moto. Obviamente, la Fórmula 1 es completamente diferente, pero en términos de tecnología, creo que son mejores que el paddock de MotoGP. Entonces, veamos”.

Unas mejoras que están transformando la mentalidad del equipo.

“Creo que son dos cosas que van juntas. La nueva moto es, obviamente, mucho mejor. Esperaba esta moto hace dos años. Pero también el equipo crece mucho. Siento que ahora somos una fábrica superior. No tuve esta sensación en los últimos dos años, y creo que si queremos luchar por la cima, esto es solo el comienzo, tenemos un largo camino por delante. Pero es muy prometedor en términos de competitividad de la moto y el equipos con los ingenieros que han llegado. Todo se ve mejor”.

Unas sensaciones que llevan a pensar que Aprilia puede pelear por cotas superiores este año.

“Es muy pronto. Tenemos que ver. Espero seguir presionando a los ingenieros un poco más por el motor. Estoy buscando más revoluciones, para tener una mejor aceleración. Durante el día hemos mejorado bastante, pero la moto es muy joven. No se me permitió hacer tandas largas hoy, pero paso a paso. Es prometedor, estoy satisfecho. No fui súper rápido en una vuelta, pero aún así terminé a solo décimas de los más rápidos. Pero el ritmo ha sido muy, muy bueno. Realmente me encantaría hacer una simulación de carrera porque creo que puedo ser muy, muy competitivo. Estoy presionando, pero no creo que me permitan hacerlo estos tres días”, dijo el mayor de los Espargaró.

↓ El estreno en pista de la nueva Aprilia ↓