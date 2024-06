Para Espargaró, la aerodinámica en MotoGP es "demasiado para el cuerpo humano"

El piloto de Aprilia terminó en una lejana undécima posición en la carrera larga del pasado GP de Italia, a principios de junio, en una carrera difícil en general para los pilotos con la RS-GP, con Maverick Viñales como el mejor de ellos en octava posición.

Aunque Aleix Espargaró reconoció en su momento que la puesta a punto de su moto no era la mejor, cree que el impacto de la aerodinámica en MotoGP en estos momentos está yendo más allá de lo que es asumible para el cuerpo humano.

"Un desastre", dijo el de Granollers cuando se le preguntó por su estado físico después de la cita de Mugello. "Una vuelta más y me habría tenido que retirar. Increíble. La moto iba súper, súper agresiva, súper nerviosa. Y no podía acelerar, no podía frenar. Las últimas ocho, 10 vueltas, sólo estaba frenando con un dedo".

"Obviamente, no teníamos la mejor puesta a punto en absoluto en Mugello, pero creo que en general todo el mundo estaba [a un nivel] muy similar. Significa que la carga aerodinámica que tenemos en la categoría de MotoGP es demasiada para el cuerpo humano".

Espargaró no fue el único piloto que experimentó problemas físicos en Mugello, ya que los dos pilotos de Yamaha se quejaron de problemas en los brazos. El desarrollo aerodinámico se convirtió en un punto clave en MotoGP cuando Ducati comenzó la temporada 2015 con alerones en su moto.

Aunque se hicieron esfuerzos para sofocar esto en 2017, los fabricantes se han limitado a desarrollar nuevos conceptos aerodinámicos dentro del marco reglamentario. Para la revisión de la normativa para 2027, el desarrollo aerodinámico se reducirá en un intento de luchar contra su impacto negativo en el espectáculo de las carreras, ya que adelantar y rodar en grupo se ve lastrado por el aire sucio.

Cuando el desarrollo aerodinámico estaba en su fase inicial, en 2015, la vuelta rápida en Mugello fue de 1:46.489, mientras que la carrera se completó en 41 minutos, 39 segundos y 173 milésimas. En 2024, la vuelta rápida fue de 1:44.504, mientras que el tiempo de carrera fue de 40 minutos, 51 segundos y 385 segundos.

Aunque esto no se debe únicamente al desarrollo aerodinámico, ya que también ha habido mejoras en los motores, ha llegado el dispositivo de altura de conducción y se han desarrollado los neumáticos, es evidente la influencia que ha tenido en MotoGP.